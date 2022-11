UN MASTODONTICO “RAVE” – NON DITE A PIANTEDOSI E SALVINI CHE IN INDIA ANCHE GLI ELEFANTI FANNO BALDORIA: NEL DISTRETTO DI KEONJHAR UNA DOZZINA DI PACHIDERMI HANNO DORMITO PER ORE DOPO ESSERSI SCOLATI LITRI DI MAHUA – GLI ANIMALI SONO RIUSCITI A ROMPERE I VASI DOVE IL LIQUORE ERA IN FERMENTAZIONE E, DOPO LA SBRONZA, SI SONO STESI A TERRA – GLI ABITANTI DEL VILLAGGIO HANNO PENSATO AL PEGGIO, MA…

Noemi Penna per www.lastampa.it

elefanti 2

Quando gli abitanti di un villaggio indiano si sono trovati davanti una dozzina di elefanti riversi per terra hanno subito pensato al peggio. Ma erano fortunatamente ancora vivi, e grande è stato lo stupore quando hanno capito che erano solo "ubriachi". I grandi vasi di liquore mahua in fermentazione erano rotti e completamente svuotati e gli elefanti si erano addormentati dopo aver fatto "baldoria".

mahua

Come riporta il Press Trust of India, l'insolito "rave" è avvenuto alle porte di un villaggio del distretto di Keonjhar. "Siamo andati nella giungla intorno alle 6 del mattino per preparare il mahua e abbiamo scoperto che tutti i vasi erano rotti e il liquore in fermentazione mancava", ha riportato Naria Sethi ai giornalisti indiani. "Abbiamo anche scoperto che gli elefanti stavano dormendo. Hanno consumato il liquore fermentato e si sono ubriacati".

Gli abitanti del villaggio non sono stati in grado di svegliare gli elefanti addormentati, quindi hanno chiamato i funzionari della fauna selvatica i quali hanno deciso di utilizzare dei tamburi per fare un rumore abbastanza forte da smuoverli e farli disperdere nella giungla.

elefanti ubriachi in india 1

Kartick Satyanarayan di Wildlife Sos, ente che aiuta a salvare e riabilitare la fauna selvatica in India, ha dichiarato al Times of India di avere dei dubbi sulla storia perché "di solito un elefante si prende cura del resto del branco, quindi sembra un po' insolito", ma ha anche notato che il mahua è noto per essere apprezzato dagli elefanti. "Lo adorano. Quando ne sentono l'odore, possono infilare la loro proboscide ovunque e persino abbattere muri". Dopo il cicchetto "al massimo barcollano", ma vederli addirittura addormentati riversi per terra gli sembra troppo.

elefanti 1

Ad oggi non ci sono prove scientifiche che dimostrino che gli elefanti con la loro enorme stazza possano ubriacarsi. In ogni caso, il loro amore per il mahua può rivelarsi mortale. Ad aprile, il Times of India ha riferito che un branco di elefanti ha ucciso cinque persone nella catena forestale di Jaisingh Nagar e che erano diventati così violenti proprio perchè avevano bevuto il liquore tipico.

mahua