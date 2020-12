DAGONEWS

matilda de angelis 2

Vi ricordate di Matilda de Angelis? Se il nome non vi dice niente, è normale. Venticinque anni, qualche ruolo in fiction e in qualche film. Ma mentre in Italia continiamo a chiederci dove abbiamo visto il suo viso, negli Usa Matilda è diventata una star dopo aver recitato nientedimeno che con Hugh Grant, Nicole Kidman e Donald Sutherland in “The Undoing”.

L'attrice bolognese, 25 anni, ha conquistato gli americani per la sua bellezza, per i baci appassionati con i protagonisti e per le scene di nudo nel ruolo dell’amante assassinata Elena Alves.

Il ruolo ha richiesto a Matilda, che non ha una formazione da attrice, di apparire nuda, recitare una scena di sesso con Grant, 60 anni, e baciare Kidman, 53 anni. Tutte scene che, da quanto si legge Oltreoceano, ha girato così bene a tal punto che in molti non credono che abbia iniziato a recitare appena cinque anni fa.

matilda de angelis 10

Non solo “The Undoing” è la prima incursione di Matilda nella televisione americana, ma è stata la sua prima oppurtinità di recitare in inglese, di visitare New York e di baciare qualcuno sul set.

Non male per qualcuno che ha solo una manciata di comparse. Forse ve la ricordate per il ruolo nella fiction Rai “Tutto può succedere” o per essere stata la protagonista del video “Felicità Puttana” dei TheGiornalisti. Niente di paragonabile a “The Undoing” che l’ha proiettata nel panorama internazionale. A proporle la parte della serie di HBO è stato il suo agente.

matilda de angelis 3

«Dopo aver letto il copione ero praticamente sicura che non avrei avuto il ruolo, perché era una parte così importante - ha detto alla rivista Interview - Così ho pensato: “Okay, proverò e farò del mio meglio”. Quando mi hanno detto che avevo effettivamente avuto la parte, non potevo crederci».

Matilda ha festeggiato ubriacandosi e uscendo a ballare con i suoi amici. Ha anche fatto un viaggio a Madrid con sua madre. Per prepararsi a “The Undoing”, Matilda si è iscritta a un corso di inglese prima di partire per gli Stati Uniti per unirsi a Grant e Kidman a New York.

«Era la prima volta che visitavo New York in vita mia - ha detto a W. - Ero molto emozionata; New York è forse la città più iconica del mondo. È stato così eccitante per me andare in giro e perdermi. Continuavo a pensare: “Oh, ecco qui hanno recitato quella scena di quel film!”. Era il mio passatempo preferito».

matilda de angelis 4

La prospettiva di un ruolo così complesso e carico di scene hot sarebbe bastata per far tremare le gambe anche agli artisti più esperti. Ma non a Matilda: «Baciare Nicole è stata l'ultima delle cose da cui sono stata intimidita. So di essere una brava baciatrice, quindi ero tranquilla. L’idea di recitare nuda l’ho trovata liberatoria. Che si tratti dei miei occhi, o della mia bocca, delle mie tette o della mia vagina, il mio corpo è solo un altro strumento per esprimermi. Sono ancora io. Finché l'obiettivo è comunicare qualcosa di complesso, la nudità può solo essere un potente mezzo per esprimersi». A star is born.

MATILDA DE ANGELIS CON HUGH GRANT SUL SET DELLA SERIE HBO 'THE UNDOING' matilda de angelis 7 matilda de angelis 53 matilda de angelis 5 matilda de angelis 18 matilda de angelis 34 matilda de angelis 39 matilda de angelis 30 matilda de angelis 35 matilda de angelis 21 matilda de angelis 37 matilda de angelis 23 matilda de angelis 22 matilda de angelis 36 matilda de angelis 32 matilda de angelis 26 matilda de angelis 27 matilda de angelis 33 matilda de angelis 25 matilda de angelis 31 matilda de angelis 19 matilda de angelis 24 matilda de angelis 43 matilda de angelis 9 matilda de angelis 57 matilda de angelis 44 matilda de angelis 9 matilda de angelis 56 matilda de angelis 42 matilda de angelis 8 matilda de angelis 54 matilda de angelis 40 matilda de angelis 41 matilda de angelis 55 matilda de angelis 51 matilda de angelis 45 matilda de angelis 8 matilda de angelis 50 matilda de angelis 46 matilda de angelis 6 matilda de angelis 13 matilda de angelis 12 matilda de angelis 52 MATILDA DE ANGELIS E SUSANNE BIER SUL SET DELLA SERIE HBO 'THE UNDOING' matilda de angelis 47 matilda de angelis 1