MI VUOI SPOSARE?

F. D’E per “il Fatto Quotidiano”

Il ricovero di agosto, dicono da Arcore, sarebbe avvenuto dopo una tumultuosa cena di B. con la fidanzata Francesca Pascale, in cui lei gli avrebbe chiesto di es-sere sposata.

Lettera di Francesca Pascale pubblicata da “il Fatto Quotidiano”

In merito all'articolo pubblicato lunedì sulle pagine del Fatto dal ti-tolo: "Salvini resuscita B.: è la lunga notte degli azzurri viventi", le affermazioni, che mi riguardano, sono gravi e infamanti. Mi riservo quindi di intraprendere le opportune iniziative legali nelle sedi competenti. Chiedo, pertanto, di pubblicare la smentita alla notizia che è destituita da ogni fondamento.

Piuttosto che affidarsi ai soliti spifferai magici è più opportuno sentire il diretto interessato. Per esempio, avrei persino potuto raccontare cosa significa per me l'Amore. Avrei detto che per me è il più nobile dei sentimenti, che non ha necessità di contratti o vincoli religiosi per esistere. Avrei spiega-to che per me non deve avere barriere o pregiudizi perché l'amore è una cosa seria e le leggi degli uomini spesso non lo sono.

Personalmente non credo che il matrimonio possa ridursi a una mera firma o mero rito: quello civile mi intristisce e quello religioso mi fa simpatia. Pur rispettando il matrimonio come istituzione o scelta individuale, non ritengo però che esso sia tra le cifre fondamentali di un amo-re e né tra le condizioni che rendo-no nobile e autentico il più puro dei sentimenti.

La contro risposta dell’autore dell’articolo

Gentile Francesca, una donna che sa descrivere così bene l'Amore - sono d'accordo con lei sulla maiuscola - non può rabbuiarsi per le cattiverie degli spifferai magici di Arcore o di Palazzo Grazioli. Anzi, il retroscena riferitomi era alquanto feroce e io mi sono limitato a depurarlo. In ogni caso prendo atto della sua smentita: sarebbe triste discutere in tribunale del "più nobile dei sentimenti umani". Omnia vincit amor.

FD'E

