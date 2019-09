MATRIMONIO A TUTTO GAS - UN 59ENNE SI È UCCISO FACENDO ESPLODERE LA SUA CASA NELLO STESSO GIORNO IN CUI LA FIGLIA SI SPOSAVA: HA MANOMESSO I TUBI DEL GAS, INNESCANDO UNA DEFLAGRAZIONE DEVASTANTE CHE HA FATTO IMPLODERE LA VILLETTA – CI SONO VOLUTE ORE PRIMA DI SPEGNERE LE FIAMME E RECUPERARE IL CORPO: PARE CHE IN PASSATO LA VITTIMA ABBIA SOFFERTO DI…

john evans e la moglie

Ha manomesso la linea del gas. Poi è bastata una miccia per scatenare una deflagrazione che lo ha ucciso nell’incendio e nell’implosione della sua casa. John Evans, 59 anni, si è ucciso innescando un’esplosione della sua casa di Edgewood, in Pennsylvania.

Il piano di morte è stato messo in atto nella stessa giornata in cui Lauren, una delle tre figlie di Evans, convolava a nozze e la maggior parte della famiglia era al matrimonio. Secondo alcuni vicini l’uomo, che è stato visto in strada pochi minuti prima del disastro, era perfettamente in grado di disconnettere la traccia del gas. Fatto questo passo è bastato poco per innescare l’esplosione. La casa è stata avvolta dalle fiamme e poco dopo è implosa. Ci sono volute ore per spegnere l'incendio e recuperare il corpo della vittima.

la casa di john evans 1

Non è chiaro cosa abbia spinto Evans a uccidersi, ma alcuni vicini hanno raccontato che l’uomo aveva sofferto di problemi di salute mentale. Adesso la famiglia si è chiusa nel silenzio e chiede il rispetto della privacy.

