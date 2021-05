UN MATRIMONIO ULTRACAFONAL - DUE SPOSI HANNO DECISO DI OFFRIRE AGLI INVITATI UN BUFFET DIFFERENZIATO A SECONDA DEL VALORE DEL REGALO RICEVUTO: I PARENTI CHE AVEVANO SGANCIATO SOTTO I 250 DOLLARI HANNO MANGIATO POLLO E PESCE SPADA. CHI HA SMOLLATO TRA I 250 AI 500 DOLLARI SI È INGOZZATO DI TAGLIATA DI CARNE E SALMONE BOLLITO. I PIÙ GENEROSI HANNO FATTO FESTA CON FILETTO E ARAGOSTA. MA CHE PORACCIATA…

Sarà un caso unico? C’è da scommettere di no, sempre che sia vero. Lo racconta il Daily Mail con tanto di cifre. Due sposi hanno deciso di offrire agli invitati al buffet un certo tipo di piatti, a seconda del valore del regalo ricevuto. “Più spendi, meglio mangi“. “‘Na cafonata pazzesca”, per dirla alla De Sica figlio. Sotto i 250$, gli invitati potevano mangiare pollo e pesce spada.

Dai 250$ ai 500$ di regalo, quelli che sono stati ribattezzati come “invitati d’argento” hanno potuto mangiare tagliata di carne e salmone bollito. Gli “invitati d’oro”, quelli che hanno fatto agli sposini un regalo dal costo compreso tra i 500$ e i 1000$, hanno gozzovigliato con filetto e aragosta (a quelli che hanno speso fino a 2500$ è toccata anche una bottiglia di champagne).

Secondo il Daily Mail gli invitati non sono rimasti affatto contenti (e non è cosa che sorprende): alcuni si sono lamentati perché si sentivano in imbarazzo a mangiare il “ricco buffet”, altri perché non hanno capito come sia venuto a in mente agli sposi una simile idea. Per altro, il tabloid inglese aggiunge che ai vegetariani o vegani è stato detto che dovevano entrare nella categoria “invitati oro” per cambiare i loro piatti.

Invito e menù sono stati postati su Reddit dopo aver tenuto banco su Facebook in un ‘gruppo privato’ dedicato ai matrimoni. I commenti, manco a dirlo, sono tutti negativi. C’è chi si augura sia un fake, e ce lo auguriamo anche noi: sia mai che a qualcuno venga in mente di fare lo stesso. Le brutte idee girano in fretta.

