25 gen 2023 09:40

MATTEO MESSINA POTEVA ESSERE ACCIUFFATO 11 ANNI FA? – A “STRISCIA LA NOTIZIA” PARLA L’EX DIRIGENTE GENERALE DELLA POLIZIA ANTONIO DEL GRECO: “NEL 2012 SONO ENTRATO IN CONTATTO CON UNA FONTE CHE SOSTENEVA DI AVERE INFORMAZIONI MOLTO VEROSIMILI SU MESSINA DENARO. QUANDO LA POLIZIA SI AVVICINAVA IL BOSS ANNUSAVA IL PERICOLO, PRENDEVA IL MOTOSCAFO E FUGGIVA IN TUNISIA” – NONOSTANTE DEL GRECO AVESSE UN RAPPORTO DETTAGLIATO CON NOMI E LUOGHI PERCHÈ ALL’EPOCA NON SI FECE NULLA? GLI AGENTI CHE SOGGIORNAVANO, A LORO INSAPUTA, IN ALBERGHI DI PROPRIETA' DEL BOSS