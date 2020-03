MAURIZIO COSTANZO MEJO DI ACHILLE LAURO: “DELL’INVITO A RESTARE A CASA ME NE FREGO” – “ESCO COMUNQUE ANCHE SE HO SUPERATO I 75 ANNI E FACCIO LA MIA VITA DI SEMPRE. S EMI CHIUDESSI A CASA SAREBBE PEGGIO, NE USCIREI RIMBAMBITO” - “OGNUNO FACCIA COME CREDE IO STO ATTENTO A CHI FREQUENTO, MA NON POSSO STARE A CASA A GUARDARE LA TV"

Da “Un giorno da pecora - Radio 1”

maurizio costanzo

L'invito 'anti Coronavirus' a rimanere in casa per gli over 75? “Me ne frego, io esco comunque anche se ho superato quell'età, faccio la mia vita di sempre. Se mi chiudessi a casa sarebbe peggio, ne uscirei rimbambito. Ognuno faccia come crede, io sto attento: a chi frequento, non vado in posti affollati, utilizzo litri di Amuchina ma non posso stare a casa a guardare la tv”. Così Maurizio Costanzo, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

