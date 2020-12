16 dic 2020 09:11

UNA MAXIOPERAZIONE ANTI-PEDOPORNOGRAFIA È IN CORSO IN TUTTA ITALIA, CON L'IMPIEGO DI OLTRE 300 UOMINI DELLA POLIZIA POSTALE CHE STANNO ESEGUENDO PERQUISIZIONI E ARRESTI IN 53 PROVINCE E 18 REGIONI - GLI AGENTI, CHE HANNO LAVORATO PER DIVERSI MESI SOTTO COPERTURA SU TELEGRAM E WHATSAPP, HANNO SMANTELLATO 16 ASSOCIAZIONI CRIMINALI ED IDENTIFICATO OLTRE 140 GRUPPI PEDOPORNOGRAFICI…