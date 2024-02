A ME GLI OCCHI! - L'ARRIVO DELL'APPLE VISION PRO, IL VISORE PER LA REALTA' VIRTUALE E AUMENTATA DELLA "MELA", SEGNA L'INIZIO DELL'ERA DELLO "SPATIAL COMPUTING" - IL NUOVO DEVICE PERMETTE AGLI UTENTI DI ASSOTTIGLIARE IL CONFINE TRA REALTÀ E FINZIONE - MA QUALI SONO GLI EFFETTI SUL CERVELLO E QUANTO A LUNGO E' POSSIBILE USARE IL VISORE SENZA PROCURARSI DANNI FISICI? - DA VALUTARE I RISCHI PER LA PRIVACY, VISTO CHE IL VISORE AVRÀ ACCESSO A QUASI TUTTI I DATI BIOMETRICI E PERSONALI DI CHI LO INDOSSERÀ…

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Alla fine ti viene il dubbio se stai vivendo nella realtà, in un mondo tutto virtuale, oppure in […] un futuro prossimo venturo, in cui persone e macchine saranno destinate a fondersi. Che poi è insieme lo straordinario fascino e la comprensibile preoccupazione, generati dall’universo super efficiente ma distopico in cui entri indossando il Vision Pro, nuovo headset appena messo in commercio dalla Apple per inaugurare l’era dello “spatial computing”.

Quando arrivi al negozio nel cuore del Meatpacking District di Manhattan, per provare l’ultima magia tecnologica, Chris ti accoglie con un sorriso e ti invita a sedere sopra un divano, circondato da altri esseri umani che già vagano nella realtà virtuale: […] Come prima cosa registra uno scan del tuo volto, di fronte e di lato, per essere sicuro che l’apparecchio si adatti perfettamente alla faccia. […] Quindi ti chiede di allungare le mani per fare un altro scan, che servirà all’headset allo scopo di riconoscerti quando gli darai i comandi. […].

Infine si fa consegnare i tuoi occhiali da vista per verificarne la gradazione, in modo da aggiungere lenti correttive all’apparecchio per renderlo esattamente funzionale agli occhi del cliente. Già qui ti viene un primo dubbio, perché a questo punto la Apple possiede tutte le tue misurazione biometriche essenziali, […]

Ti appare di fronte uno schermo con tutte le app che troveresti sul tuo iPhone, ma appese nel vuoto. Epperò nello stesso tempo riesci a vedere Chris come se avessi davvero indossato solo un paio di occhiali da sci. In realtà non puoi guardare attraverso le lenti, ma osservi il mondo reale grazie a telecamere che te lo proiettano nell’headset. […] Gli chiedi se è possibile guidare con questo coso sulla testa, ma lui è stato istruito bene ad usare prudenza: «Non te lo consiglierei. Puoi svolgere molte attività normali, perché come vedi la percezione della realtà è perfetta. Però eviterei la guida». Il motivo non lo spiega, ma è evidente: se per qualsiasi ragione l’apparecchio smettesse di funzionare, ti ritroveresti al buio all’improvviso. […]

se usi la modalità immersive, ti dimentichi di stare sulla Quattordicesima strada di Manhattan. Ma è niente, rispetto ai video tridimensionali che puoi riprendere con lo stesso Vision Pro, e guardare come se ci stessi dentro. Con lo stesso metodo, e l’aiuto dello scan facciale registrato all’inizio, puoi avere conversazioni in tempo reale con persone che stanno fisicamente dall’altra parte del mondo, ma ti sembrano sedute sul tuo divano. La sezione intrattenimento lascia a bocca aperta. Chris suggerisce di guardare “Avatar: The Way of Water" […] Ma il lavoro chiama, e puoi serenamente svolgerlo attaccato all’apparecchio, che ti consente di aprire la tastiera, scrivere, guardare le mail, navigare internet.

Non solo, ma puoi aprire più app davanti a te, tenendone una a destra, l’altra a sinistra o dove preferisci, per un multitasking a 360 gradi da far girare la testa. E qui sorge un altro problema, che tecnici e medici devono ancora studiare a fondo: quali sono gli effetti sul cervello? Quanto a lungo possiamo restare attaccati allo “spatial computing”, senza procurarci danni fisici? Perché una volta che lo indossi, potresti dimenticare di averlo davanti agli occhi e passarci l’intera giornata.

[…] Il computer si fonde con la persona, nel senso che puoi vedere insieme la realtà e la finzione, […] Qui si apre la riflessione infinita sul futuro dischiuso da questi strumenti. L’intelligenza artificiale, così come tutte le altre novità tecnologiche che magari ancora non esistono, verranno integrate nel sistema mano a mano che si svilupperanno. Non c’è il minimo dubbio. Non ci spingiamo ad immaginare la fusione con strumenti tipo l’impianto nel cervello appena realizzato da Neuralink, ma non esistono neppure ragioni definitive per escludere qualche genere di collegamento. Senza avventurarsi nella fantascienza, è altrettanto scontato che questi apparecchi continueranno ad evolversi, diventando sempre più agili e facili da indossare. […]

