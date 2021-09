A ME GLI OCCHI - MOLTE AZIENDE TECNOLOGICHE STANNO LAVORANDO SU VISORI CHE REPLICHINO L'ESPERIENZA DEL MONITOR - L'NXTWEAR DEI CINESI DI TCL, CHE PRODUCONO TELEVISORI, E' UN OCCHIALE CHE SI COLLEGA ALLO SMARTPHONE E PERMETTE DI NAVIGARE ONLINE, GUARDARE VIDEO E INVIARE EMAIL - IL PRODOTTO DI LENOVO E' IN GRADO DI REPLICARE CINQUE SCHERMI IN UNA SORTA DI SPAZIO VIRTUALE - MA CI SONO ANCHE I LIMITI...

Dagotraduzione dal Washington Post

LENOVO COMPUTER

Un giorno invece di guardare lo schermo di un computer potremmo indossarlo. Oltre a riuscire a passare da una visualizzazione a un’altra facilmente, uno schermo da indossare permette anche di mantenere la privacy: nessun altro può guardarlo. Per chi lavora spesso con file o dati sensibili, è un modo per proteggersi da vicini ficcanaso. Molte aziende tecnologiche sono convinte che schermi sofisticati inseriti negli occhiali possano rappresentare il futuro del lavoro. Ma hanno visioni diverse sul loro funzionamento.

il comandante del corpo dei marines robert b. neller mentre usa una hololense

Microsoft ha costruito parte della sua attività intorno a HoloLens, visori in grado di trasmettere immagini 2D o 3D nello spazio fisico occupato dai lavoratori. Facebook vuole trasformare i suoi visori per la realtà virtuale, come Oculus Quest, in strumenti da utilizzare per incontrarsi e collaborare in una realtà virtuale. Lenovo e TLC stanno lavorando su qualcosa di più pratico. Invece di catapultare gli utenti in mondi di conferenze virtuali popolati da avatar 3D, questi occhiali intelligenti cercando di replicare l’esperienza del monitor del computer (o molti monitor di computer).

Questi gadget specializzati sono però ancora lontani dal raggiungere il pubblico mainstream. «Le persone che stanno provando questi apparecchi sono tecnofili disposti a testarlo con pregi e difetti» ha detto Ramon Llams, direttore della ricerca presso la società di ricerche di mercato IDC. «Probabilmente prima della terza o quarta revisione non vedremo interesse da parte del mercato di massa».

Facebook smart glasses PROJECT ARIA

Tutti questi visori generalmente non sono in grado di elaborare dati in proprio, quindi devono essere collegati a un computer con un cavo USB, anche se aziende come Qualcomm stanno lavorando per incorporare potenti processori mobili direttamente negli occhiali.

Ma ciò che rende questi visori interessanti è il modo in cui mostrano lo schermo: in sostanza, c’è uno schermo davanti a ciascun occhio posizionato nel modo giusto per far sembrare grande il piccolo display. Questi visori fungono da schermi secondari, da indossare.

computer

TCL, aziende cinese nota per la produzione di televisori, produce uno di questi visori. I suoi occhiali Nxtwear possono connettersi a uno degli smartphone compatibili e offrire una visualizzazione simile a quella di uno schermo, in cui è possibile navigare, guardare video e inviare email. E lo schermo del telefono collegato diventa un grande trackpad per spostare il cursore sullo schermo.

Quando sono collegati a un computer, come un MacBook Pro, gli occhiali diventano effettivamente un monitor sostitutivo che sembra molto più grande di un tipico schermo di un laptop. Potresti sicuramente renderlo il tuo display principale, ma poiché gli occhiali sono schermi appoggiati alla parte superiore della tua linea di vista da una serie di grandi naselli, saresti comunque in grado di dare un'occhiata al tuo laptop.

Occhiali TCL

Alcuni modelli, come ThinkReality A3 PC Edition di Lenovo, offrono un approccio più coinvolgente. Collegandolo a un computer compatibile con un cavo USB-C puoi visualizzare e riorganizzare fino a cinque schermi diversi in una sorta di "spazio" virtuale di fronte a te. Mentre muovi la testa, ciascuno di questi monitor verrà visualizzato a seconda di come li hai configurati. È come se fossi seduto di fronte a una scrivania su cui hai sistemato meticolosamente più monitor.

Occhiali Lenovo

La presa? Poiché l'auricolare Lenovo è progettato per mostrarti più schermi contemporaneamente, richiede molta più potenza per funzionare correttamente. Almeno per ora, dovresti già possedere o acquistare un laptop Lenovo Thinkpad compatibile se volessi provare a costruire una workstation virtuale con gli occhiali ThinkReality.

Questi visori sono qui e funzionano, ma siamo onesti: sono ancora lontani dall'essere l’ideale. Infatti per quanto funzionali, questi visori non sono proprio confortevoli e possono sembrare ingombranti da usare. Inoltre hanno un prezzo ancora elevato. Il visore Lenova costa 1.500 dollari, quelli di TLC 680 dollari.