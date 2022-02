4 feb 2022 18:11

A ME GLI OCCHI, PLEASE! ARRIVA IL CINEMA IPNOTICO! (NON SANNO PIU' CHE INVENTARSI PER RIEMPIRE LE SALE) - IL PIU' IMPORTANTE FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DELLA SCANDINAVIA HA DECISO DI PROIETTARE I SUOI FILM FACENDOLI PRECEDERE DA 20 MINUTI DI IPNOSI - LA PRIMA SESSIONE SI E' SVOLTA DOMENICA: PRIMA DELL'INIZIO DEL FILM, IL PUBBLICO SI E' LASCIATO COINVOLGERE DALL'IPNOTIZZATORE. RISULTATO? "TI LIBERI DI TUTTI I RUMORI ED ENTRI DAVVERO NEL FILM..."