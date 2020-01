MEDICI CON L’ELMETTO – LA DOTTORESSA STRATTONATA IERI A NAPOLI ERA GIÀ STATA AGGREDITA QUATTRO ANNI FA – ORMAI GLI OSPEDALI ITALIANI SONO PEGGIO DI UNA TRINCEA: OGNI GIORNO CI SONO TRE DENUNCE – A SASSARI UN’AMBULANZA VA A FUOCO DOPO IL LANCIO DI UN PETARDO – VIDEO

Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera”

È un bilancio in continuo aggiornamento: una dottoressa del 118 insultata e strattonata davanti al Pronto Soccorso dell' ospedale San Giovanni Bosco; un altro reparto di Pronto Soccorso, quello del Nuovo Pellegrini, messo sottosopra da un uomo che non voleva aspettare il suo turno per essere visitato.

Diceva di stare male, ma ha avuto la forza di ribaltare lettighe e quasi sfondare una porta.

A Napoli ciclicamente si intensificano gli episodi di violenza nei confronti ti di medici e infermieri impegnati in servizi di emergenza, e questo è un periodo particolarmente nero. Però a cercare di rasserenare gli animi sono gli stessi vertici della sanità cittadina, a cominciare dal direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che chiede cautela nel valutare i singoli episodi «perché altrimenti si rischia di alimentare anche allarmismi che certo non giovano a nessuno».

Anche il dottor Giuseppe Galano, direttore del servizio 118 evita di esasperare gli animi: «Certi episodi non dovrebbero mai accadere, è ovvio, ma se l' assistenza sanitaria sul territorio fosse organizzata diversamente, i nostri interventi si limiterebbero solo ai casi di media e alta gravità e sarebbe certamente tutto più semplice. Bisognerebbe che tutti i codici bianchi e verdi venissero gestiti dai medici di base o dalla guardia medica. Il 118 fa circa tredicimila interventi all' anno che si risolvono sul posto, senza dover portare il paziente in ospedale. Potremmo essere sgravati da queste incombenze e ridurre i tempi di intervento nei casi che rappresentano davvero delle emergenze».

Maggiore rapidità di arrivo delle ambulanze e minori affluenze nei reparti di pronto soccorso forse ridurrebbero anche i casi di persone che danno in escandescenze perché si sentono poco assistite.

Anche se qualche volta chi aggredisce medici o infermieri semplicemente non ci sta con la testa.

Come il paziente psichiatrico che l' altra sera ha strattonato e buttato a terra la dottoressa Alessandra Tedesco, già vittima di una aggressione quattro anni fa. Lei e i suoi colleghi erano intervenuti perché l' uomo si era lasciato andare ad atti di autolesionismo mentre si trovava all' interno di una stazione della metropolitana. Il medico lo aveva faticosamente convinto a farsi accompagnare in ospedale, ma mentre attendeva di essere visitato dallo psichiatra, il paziente ha deciso di alzarsi dalla barella e andarsene. La dottoressa Tedesco ha provato a fermarlo e quello ha reagito nel peggiore dei modi.

Comunque lei ieri era di nuovo in servizio e si è anche ritrovata ad accompagnare un paziente proprio allo stesso ospedale teatro della brutta avventura del giorno prima.

Ci sono poi casi in cui la violenza ha ancora altre motivazioni. Dietro l' incendio di una ambulanza di una società privata a Sassari potrebbe esserci infatti una questione di concorrenza di un' altra ditta, mentre l' operatore sanitario aggredito in un bar di Milano sarebbe rimasto vittima di un energumeno ubriaco che probabilmente aveva solo voglia di picchiare qualcuno.

