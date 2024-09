IL MEDIO ORIENTE È SULL’ORLO DELLA GUERRA TOTALE: L’ESERCITO ISRAELIANO NON ESCLUDE UN’INCURSIONE DI TERRA IN LIBANO – TEL AVIV AVVISA I CIVILI DI ALLONTANARSI DAGLI EDIFICI COLLEGATI A HEZBOLLAH: TROVATO UN MISSILE DA CROCIERA PRONTO PER IL LANCIO DA UNA CASA DEL SUD DEL LIBANO. LA CINA INVITA I CONNAZIONALI A LASCIARE ISRAELE IL PRIMA POSSIBILE…

IDF NON ESCLUDE UNA INCURSIONE DI TERRA IN LIBANO

benjamin netanyahu

(ANSA) - L'esercito israeliano ha suggerito che potrebbe essere necessaria un'incursione di terra in Libano per proteggere i suoi obiettivi di guerra. Lo scrive il Guardian, secondo cui a una domanda su una possibile incursione di terra in Libano, il portavoce militare Daniel Hagari ha risposto che Israele "farà tutto il necessario" per riportare i residenti evacuati dal nord di Israele alle loro case in sicurezza, una priorità di guerra per il governo di Netanyahu. Hagari ha spiegato che l'esercito ha iniziato a colpire in modo massiccio Hezbollah in Libano dopo aver identificato l'intenzione da parte dei miliziani di sparare su Israele.

CINA A CONNAZIONALI, 'LASCIATE ISRAELE IL PRIMA POSSIBILE'

raid israeliani in libano 4

(ANSA-AFP) - La Cina ha esortato i suoi cittadini in Israele a lasciare il Paese "il prima possibile" mentre aumentano le tensioni tra lo Stato ebraico ed Hezbollah. "La situazione lungo il confine tra Israele e Libano è estremamente tesa", scrive l'ambasciata cinese in Israele in una nota. "La situazione della sicurezza in Israele rimane grave e imprevedibile". L'ambasciata ha esortato i cinesi in Israele a "tornare nel proprio Paese il prima possibile o a spostarsi in un'area sicura". Il mese scorso la Cina ha chiesto ai suoi cittadini in Libano di andarsene dopo che un raid israeliano ha ucciso un importante militante palestinese.

IDF, 'MISSILE DA CROCIERA PRONTO PER LANCIO DA CASA SUD LIBANO'

raid israeliani in libano 1

(ANSA) - "I terroristi di Hezbollah avevano pianificato di lanciare un pesante missile da crociera contro Israele da un'abitazione civile nel sud del Libano". Lo ha affermato questa mattina il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari. Subito dopo, l'Idf ha inviato messaggi di testo ai residenti del sud del Libano e della valle della Beqaa, avvisandoli di allontanarsi fino a nuovo avviso dagli edifici dove vengono immagazzinate le armi di Hezbollah.

raid israeliani in libano 2 ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT attacco israeliano al sobborgo di haret hreik, a beirut 4 scontri libano israele israele lancia razzi su libano 1 ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT benjamin netanyahu