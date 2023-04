MEGLIO DEI FERRAGNEZ: ANGELA MERKEL E IL MARITO IN VACANZA PER SCACCIARE LA CRISI – ZAINO E BIRKENSTOCK, COME I PERFETTI “CRUCCHI”, L'EX CANCELLIERA E IL PROFESSORE DI CHIMICA, JOACHIM SAUER, SI SONO CONCESSI UNA FUGA A FUERTEVENTURA, ALLE CANARIE – ORMAI DA PIÙ DI UN ANNO, COME DAGO-RIVELATO, I DUE SAREBBERO SULL'ORLO DEL DIVORZIO, DOPO CHE LUI L'HA TRADITA CON UN'ALLIEVA – STANDO ALLE FOTO PUBBLICATE DA “CHI”, TRA I DUE NON SEMBRA ESSERCI UN GRANDE FEELING...

Per anni si è portata il peso della Germania sulle spalle, ma oggi Angela Merkel sulla schiena ha solo uno zaino per andare in gita al mare. L’ex cancelliere tedesco, prima di partecipare alla cena di gala per la visita di Carlo d’Inghilterra a Berlino, aveva trascorso con il marito, lo scienziato Joachim Sauer, una vacanza alle Canarie sull’isola di Fuerteventura.

Anche il chimico tedesco di fama mondiale, dopo aver pubblicato in carriera centinaia di lavori scientifici, ha ridotto gli impegni, ma continua a partecipare a conferenze ed eventi internazionali. Angela lo accompagna volentieri, come alla consegna del premio dell’American Chemical Society a Indianapolis, negli Usa. Ma non si diceva da mesi che stavano per divorziare?

O che, addirittura, vivessero già da “separati in casa” ? Di fronte ai gossip di presunte scappatelle da parte di lui con fantomatiche colleghe, lei, riservata, ha eretto un “muro di Berlino” e così le voci di crisi si sono rincorse per mesi. La smentita a queste voci è nelle immagini che pubblichiamo. Forse una crisi c’è stata davvero, ma se in passato hanno vissuto momenti difficili, come accade in qualunque matrimonio, ora sembra che li abbiano superati.

La coppia, sorridente, è atterrata all’aeroporto El Matorral e poi si è diretta in hotel scortata da quattro guardie del corpo. L’hotel scelto per la vacanza era Innside by Meliá Fuerteventura, un resort confortevole sulla spiaggia di Sotavento a poca distanza dal parco nazionale di Jandia.

Mare cristallino, natura, paesaggi incontaminati... Immaginiamo come è stata la vita della coppia per i 16 anni (dal 2005 al 2021) in cui la Merkel ha ricoperto il ruolo di Cancelliere: nei viaggi di Stato i coniugi si dividevano tra spostamenti in limousine blindate, riunioni interminabili e, a fine giornata, grandi hotel prestigiosi, ma sorvegliatissimi e quindi poco intimi. Certo, anche allora andavano in vacanza, ma oggi possono godersi molta più libertà. La Merkel ama nuotare e sull’isola ha approfittato dei 24 gradi di temperatura per un bagno.

Due guardie del corpo non la perdevano d’occhio, ma lì sulla spiaggia sembravano più due bagnini che due bodyguard. In ogni caso la prudenza non è mai troppa, visti i tempi e i venti di guerra che soffiano da Est. La Merkel, in spolverino-vestaglia grigio e scarpe di stoffa, e il marito con la camicia a quadri svolazzante sembravano una normale coppia di signori tedeschi in vacanza,.

Un giorno, per esempio, sono stati visti cenare da Ramòn, locanda nel villaggio di La Lajita. La titolare non credeva ai propri occhi quando ha visto tra i clienti quella che per anni è stata la donna più potente d’Europa e ha postato un’immagine scrivendo: “Visita sorprendente”. Il “summit” di famiglia era davvero una sorpresa e il piatto di calamari nella foto era degno di Frau Merkel e consorte.

