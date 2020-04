MEGLIO LE LUCCIOLE DELLE LANTERNE - IL GIAPPONE DÀ ACCESSO AI SUSSIDI COVID ANCHE ALLE PROSTITUTE E AI LAVORATORI DEL SESSO - NEL PAESE LA PROSTITUZIONE E’ ILLEGALE MA AL GOVERNO NON CI SONO DEI PIRLA: IL MERCATO DEL SESSO NEL PAESE SMUOVE UN GIRO D’AFFARI DA 24 MILIARDI DI DOLLARI...

C’è il Covid 19 in giro e non ci si può stringere la mano, figuriamoci fare sesso a pagamento. Così, anche se, poco se ne parla, uno dei settori più colpiti dalla crisi è quello della prostituzione e del sesso a pagamento, completamente fermo da mesi e senza grandi speranza di ripresa nel breve periodo.

Per questo il Giappone ha deciso di dare accesso alle misure di sostegno post CoVid (circa 989 milioni di euro) anche a chi (di entrambi i sessi) si prostituisca. La decisione ha suscitato grande sollievo nel settore, ma anche molte polemiche visto che, in teoria, la prostituzione è illegale in Giappone, anche se, a conti fatti, sembra generi un mercato da circa 24 miliardi di dollari secondo Havocscope , un’organizzazione di ricerca sul mercato nero globale.

