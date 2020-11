MEGLIO ORGIA CHE MAI – IL COVID NON FERMA LE BOLLENTI NOTTI DEGLI SCAMBISTI NEWYORKESI: SABATO LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE IN UN CLUB DOVE 80 PERSONE TROMBAVANO, SI SOLLAZZAVANO E SBEVAZZAVANO – TRE COPPIE SONO STATE SORPRESE A FARE SESSO MENTRE GLI AGENTI HANNO TROVATO SCATOLONI PIENI DI PRESERVATIVI – E A MANHATTAN LA POLIZIA HA FERMATO UNA FESTA IN UN CLUB ILLEGALE… - VIDEO

DAGONEWS

club scambisti a new york 6

Il Coronavirus non ferma i club per scambisti a New York. Sabato notte la polizia ha fatto irruzione in club dove 80 persone erano stipate senza mascherina e in violazione delle norme anti-covid.

Quando la polizia è arrivata nel club clandestino Caligula, che si autodefinisce come "Il più bollente club per scambisti della città”, hanno trovato un gruppo di festaioli che bevevano senza rispettare il distanziamento sociale, un buffet, un Dj che suonava e diverse scatole di preservativi.

club scambisti a new york 3

Tre coppie sono state trovate a fare sesso in una piccola stanza sul retro rivestita di materassi.

Il manager dell'azienda, il 37enne Roy Bacoy, è stato accusato di aver violato le norme anti-covid ed è stato multato.

Una seconda festa è stata fermata in un club illegale al terzo piano di un edificio a Midtown Manhattan dove la polizia ha trovato 75 persone.

club scambisti a new york 2 club scambisti a new york 5 club scambisti a new york 4 club scambisti club prive scambisti scambisti scambisti festa illegale a new york 1 festa illegale a new york 3 festa illegale a new york 2 club scambisti a new york 7