17 lug 2020 17:06

MEJO DELL’OSTIA - DON SILVANO DEMATTEIS, PARROCO DELLA DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA, È STATO SOSPESO DOPO ESSERE STATO TROVATO IN SPIAGGIA CON DUE DOSI DI COCAINA - PER IL RELIGIOSO NON E’ LA PRIMA VOLTA: UN EPISODIO ANALOGO ERA CAPITATO A GIUGNO 2019, QUANDO ERA STATO DENUNCIATO DALLA POLIZIA DURANTE UNA GITA SCOLASTICA A CREMONA…