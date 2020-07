16 lug 2020 19:52

MEJO DI UN FILM! – FOLLE INSEGUIMENTO A MONZA DOVE I CARABINIERI HANNO SEGUITO PER 20 CHILOMETRI UN GRUPPO DI MALVIVENTI A BORDO DI UN FURGONCINO DOPO CHE AVEVANO SVALIGIATO UNA FABBRICA PER RIVENDERE IL BOTTINO USANDO LA TECNICA DELLA “SPACCATA”: PER NON ESSERE PRESI I LADRI HANNO SCARICATO LA MERCE IN CORSA LUNGO TANGENZIALI E AUTOSTRADE… VIDEO