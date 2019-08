MEJO DELLA “CASA DI CARTA” – A CITTÀ DEL MESSICO DUE UOMINI ARMATI HANNO FATTO IRRUZIONE NEL QUARTIER GENERALE DELLA ZECCA, PROPRIO COME NELLA SERIE TV DI NETFLIX – I DUE HANNO AGGREDITO LE GUARDIE E SONO RIUSCITI A SOTTRARRE OLTRE 1500 MONETE COMMEMORATIVE, DAL VALORE DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO – IL COMMANDO POI È SCAPPATO IN MOTO, PRIMA CHE ARRIVASSE LA POLIZIA… – VIDEO

Dalla Spagna all'altra parte dell'Atlantico: in Messico, nella capitale. Solo che questa volta è successo davvero. Non è fiction come nella plauditissima serie tv spagnola "Casa di Carta". Due uomini armati hanno fatto irruzione martedì mattina nel quartier generale della Zecca a Città del Messico e hanno rubato monete commemorative d'oro, per il valore di oltre due milioni di dollari.

A quanto riferiscono i media, due uomini hanno aggredito le guardie della Casa de Moneda, privandoli delle loro pistole, prima di sottrarre oltre 1.500 monete da una camera blindata, che era aperta. Gli inquirenti, riporta la testata La Vanguardia, sospettano che di mezzo ci possa essere qualche impiegato. Il mini commando è poi scappato su delle motociclette, prima dell'arrivo della polizia. Non ci sono stati feriti. Le monete d'oro, conosciute come 'centenarios' e del valore di 50 pesos l'una, erano state coniate nel 1921 per il centenario dell'indipendenza del Messico dalla Spagna.

La Zecca messicana è stata rapinata anche l'anno scorso, quando l'edificio era in via di ristrutturazione.

