MEJO DI "UNA NOTTE DA LEONI" - UN TURISTA INGLESE VA IN THAILANDIA PER UN MATRIMONIO, SPARISCE E VIENE RITROVATO DUE GIORNI DOPO SEMI-NUDO IN UNA SPIAGGIA - L'UOMO, CHE HA AMMESSO DI AVER BEVUTO E FUMATO TROPPA MARIJUANA, STAVA PER BUTTARSI IN MARE ED È STATO MULTATO PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO…

Da www.r101.it

Tipo “Una notte da leoni 2”, ma nella vita vera. I fatti: un inglese va in Thailandia per un matrimonio e, in aggiunta, in quegli stessi giorni compie 30 anni. Che cosa poteva mai andare storto? E così il turista si è ritrovato a bere già diverse ore prima delle nozze a cui era invitato, ha fumato una discreta quantità di marijuana (legale nel paese del sudest asiatico, anche se solo per scopi terapeutici) e poi… E poi in realtà non si sa che cosa abbia fatto.

L’unica cosa certa è che è stato ritrovato un paio di giorni dopo su una spiaggia dell’isola di Koh Samui praticamente nudo e non propriamente in sé mentre cercava di buttarsi in acqua per fare un bagno. Per sua fortuna alcuni abitanti locali lo hanno fermato in tempo prima che – verosimilmente – affogasse. L’uomo, proveniente da Epson, non lontano da Londra, è stato multato per atti osceni in luogo pubblico.

