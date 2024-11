MELANIA MENO VEDE TRUMP, MEGLIO STA – LA MODELLA SLOVENA SI APPRESTA A FARE LA FIRST LADY PART TIME: NON VUOLE TORNARE STABILMENTE ALLA CASA BIANCA E SI DIVIDERÀ TRA MAR A LAGO E NEW YORK: A WASHINGTON CONTINUERÀ A VIVERE IN UN APPARTAMENTO RICAVATO DENTRO LA CASA BIANCA DOVE DORME SEPARATA DAL MARITO – NON È PASSATO INOSSERVATO IL GELO TRA I DUE ALLA FINE DELLO SCORSO MANDATO E LE POSIZIONI PRO ABORTO DI MELANIA NELLA SUA BIOGRAFIA…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

Melania Trump ha messo in scena un’immagine di grande unità con il marito, Donald, concedendogli quella mano che gli ha negato per tre anni negli eventi pubblici. Ma, rispetto al primo mandato del marito, Melania non sembra destinata a un ruolo di first lady a tempo pieno.

La moglie di Trump ha disertato gran parte della campagna elettorale, non è intervenuta con un discorso alla convention repubblicana di Milwaukee, e ha fatto notizia di recente per i contenuti della sua autobiografia, Melania, in cui ha difeso il diritto all’aborto, proprio quello contro cui si sono battuti il marito e i repubblicani. […] Sarà una first lady part-time.

“Lei - ha commentato ad Axios l’esperta di vite presidenziali Kate Andersen Brower - ha chiaramente odiato stare a Washington”. “La gente si aspetta che lei torni alla Casa Bianca - ha aggiunto - e svolga i compiti di rito. Melania sa cosa deve fare ma è una che decide di testa sua”.

Probabilmente manterrà l’abitudine di ritirarsi in un appartamento privato ricavato dentro la Casa Bianca, dove andare quando sarà chiamata dai doveri di cerimonie tra capi di Stato o cene ufficiali. Durante il primo mandato, la first lady dormiva in letti separati con il marito, e sarà così anche stavolta. Rispetto al passato non sarà a Washington la sua residenza principale. Fonti della sua cerchia hanno svelato ad alcuni media americani che Melania si dividerà tra la Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York e il resort di Mar-a-Lago a Palm Beach. La first lady passerà soprattutto la maggior parte del tempo a New York dove il figlio Barron frequenta il primo anno di università.

