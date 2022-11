VENGO, MA NON TROPPO - UN NUOVO ANTICONCEZIONALE MASCHILE VERRÀ TESTATO SUGLI UOMINI PER LA PRIMA VOLTA IN AUSTRALIA: SI TRATTA DI UNA INIEZIONE DI UN IDROGEL CHE IMPEDISCE AL LIQUIDO SEMINALE DI RAGGIUNGERE L’ESTERNO – L’EFFICACIA DEL SISTEMA ANTICONCEZIONALE DURA CIRCA 2 ANNI E NON HA SIGNIFICATIVI EFFETTI COLLATERALI…