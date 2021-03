MEMORIE DI UNA MAITRESSE - VALERIE HERVO, IN ARTE MADAME VALERIE, RACCONTA IN UN LIBRO LA PORNO-EPOPEA DEL SUO "LES CHANDELLES", IL CLUB PARIGINO PER SCAMBISTI SOLO PER ZOZZONI DI CLASSE - MACARONS SUI CORPI DELLE INTRATTENITRICI, PARETI DI VELLUTO E TANTE TROMBATE DI UOMINI D'AFFARI, POLITICI, MAGISTRATI E, FORSE, ANCHE QUELLA VOLTA CHE MICK JAGGER...

DAGONEWS

valerie hervo

"Il tempio porno chic di Parigi", così i critici più di classe definiscono la creazione di Valérie Hervo, fondatrice di "Les Chandelles", lo spazio dedicato alla trasgressione che ha visto la luce ben 30 anni fa. Un club per scambisti e appassionati di erotismo che vogliono trascorrere ore bollenti, riservato ai clienti più elitari e insospettabili. Madame Valèrie, così si fa chiamare, ha raccolto le sue memorie in un libro, "Les Dessous des Chandelles".

Si dice che politici, magistrati e rocker abbiano visitato il club e Madame Valérie, 53enne francese ha, a sua volta, scoperto le gioie dello scambismo a 20 anni, per poi decidere di farsene baluardo e imprenditrice. Negli ambienti di "Les Chandelles" imperano il velluto, le luci soffuse, gli spazi bui dove le coppie, una volta disperse, possono dedicarsi ai piaceri della carne in completo anonimato.

club per scambisti les chandelles 1

Non solo scambismo, ma anche semplice divertimento e voyeurismo; insomma, purché si abbia da spendere, "Les Chandelles" è aperto a tutti. Nel libro Madame Valèrie è molto attenta (come darle torto) a non fare nomi, anche se chi ha letto il libro in anteprima è concorde (sarà vero?) sul fatto che una delle descrizioni dei clienti riconduca al famoso rocker Mick Jagger, inizialmente intimidito, ma di certo famoso per essere tutt'altro che frigido o monoton...ehm, monogamo. E poi magistrati, politici, uomini e donne dell'alta società francese. Insomma, mezza nazione è sull'orlo della crisi isterica in attesa della pubblicazione.

club per scambisti les chandelles 4

300 euro per coppia, questa la tariffa del tempio porno-chic di Parigi. Il ticket include la cena; le coppiette devono entrare e uscire insieme, anche se Madame Valérie occasionalmente permette alle donne di rimanere al posto dei loro partner in nome dell'emancipazione femminile. Il segnale di sicurezza, ovvero il gesto che fa capire al partner di sentirsi in pericolo e di volere andare via, è concordato all'inizio ed è abitualmente un semplice gesto della mano.

scambisti 3

La donna deve sentirsi accolta, al sicuro e completamente a suo agio. Madame Valèrie, dopotutto è una femminista. Distribuisce preservativi gratuitamente per evitare conseguenze spiacevoli, controlla di persona che la situazione non vada fuori dal controllo delle signore, etc etc...insomma, il suo è un vero e proprio Eden dell'eros femminile.

club per scambisti les chandelles 3 les chandelles sex club mick jagger playroom a les chandelles les chandelles interni scambisti rolling stone 5 scambisti mick jagger 1 rolling stone 4 club scambisti scambisti 2 scambisti 1 scambisti 7 scambisti 5 scambisti 1 club per scambisti les chandelles 2