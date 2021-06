24 giu 2021 19:46

E MENO MALE CHE ERANO INFERMIERE! - FERMATE LE DUE RAGAZZE CHE IL 14 GIUGNO A PARIGI HANNO INVESTITO CON UN MONOPATTINO ELETTRICO MIRIAM SEGATO, LA RAGAZZA TOSCANA CHE POI È MORTA IN OSPEDALE – LE DUE LAVORANO COME INFERMIERE, QUELLA SERA ERANO UBRIACHE E DOPO AVER INVESTITO MIRIAM SONO SCAPPATE IN PREDA AL PANICO - ERANO RICERCATE DA QUATTRO GIORNI E SONO STATE FERMATE CON ACCUSE DI OMICIDIO INVOLONTARIO ALLA GUIDA DI VEICOLO MOTORIZZATO, AGGRAVATO DAL REATO DI FUGA…