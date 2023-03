È MORTO A 89 ANNI JUST FONTAINE, LEGGENDARIO CALCIATORE FRANCESE CHE DETIENE IL RECORD PER IL MAGGIOR NUMERO DI GOL REALIZZATI IN UNA SINGOLA EDIZIONE DELLA COPPA DEL MONDO - ERA IL 1958, IN SVEZIA, QUANDO IL FRANCESE SEGNÒ 13 GOL, ANCHE SE IL TORNEO FU VINTO DAL BRASILE DI PELÉ… - VIDEO