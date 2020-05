MENO MALE CHE LAGERFELD È MORTO PRIMA DI VEDERE ANNA WINTOUR IN TUTA. KARL DIXIT: ''SONO IL SEGNO DELLA SCONFITTA. AVETE PERSO IL CONTROLLO DELLA VOSTRA VITA'' – MA ORMAI È DIVENTATA LA DIVISA DELLA QUARANTENA: LE VENDITE SI SONO IMPENNATE, CHIARA FERRAGNI FA AFFARI CON LE SUE ''CAPSULE COLLECTION'' VENDUTE A CARO PREZZO E LE DONNE, PRIMA A CACCIA DI STILETTO, ADESSO SI LITIGANO L'ELASTICONE IN VITA

Emanuela Grigliè per ''La Stampa''

Si rivolterà nella tomba il compianto Karl Lagerfeld, tra le cui frasi famose c' era anche questa: «I pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta. Avete perso il controllo della vostra vita se uscite così».

Ma ormai la tuta, e non solo i pantaloni, sono una divisa quotidiana in tempi di quarantena domestica, sdoganata pure da Anna Wintour, massimo direttore di Vogue America, che l' ha sfoggiata tranquillamente su Instagram per promuovere quattro giorni di Global Conversation online su quale futuro del fashion.

Passepartout Il leisurewear è il nuovo robe noir, passe-partout per giornate in casa che, quando va bene, si dividono tra riunioni su Zoom e allenamenti via app? Di sicuro le vendite premiano questo tipo di abbigliamento. In America, secondo quanto riportato dal magazine Wwd, la popolarità dei pantaloni della tuta è al top, si acquistano a un ritmo che ne fa la tendenza del momento. Insomma, già che dobbiamo stare reclusi almeno farlo in comodità.

Vendite in aumento Un rappresentante della piattaforma di shopping di lusso Net-a-porter ha dichiarato che loro hanno registrato un aumento del 40% nelle vendite generali di pantaloni della tuta nella prima settimana di lockdown.

Il brand emergente Suzie Kondi, che ha lanciato un paio di settimane fa proprio su Net-a-porter la sua collezione di tute in velours e spugna color caramello, ha affermato che le vendite sul web sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del mese scorso.

Sfumature pastello Grande successo anche per la capsule di Chiara Ferragni con Champion: capi classici dell' athleisure reinterpretati in una prospettiva iper-femminile, in sfumature pastello e nuance metalliche. A simboleggiare la fusione delle due forze , l' iconico logo «eye» (l' occhio) del marchio Ferragni collection e il logo C di Champion si uniscono e compaiono in loop sui bordi di magliette e pantaloni.

Classifiche su classifiche Intanto i siti di consigli di moda fanno classifiche su classifiche sui migliori sweatpants per quarantinare. Del resto Il modo in cui ci vestiamo è strettamente legato a come viviamo.

E il Covid-19, che ha stravolto la vita quotidiana di milioni di persone, potrebbe lasciare il segno anche sugli abiti che indosseremo dopo, perché storicamente i più grandi cambiamenti nella moda non derivano dalle tendenze delle passerella ma da eventi, come guerre e grandi recessioni, che hanno sconvolto la società su vasta scala.

Parola di Kimberly Chrisman-Campbell, storico della moda e autore di Worn on This Day: The Clothes That Made History. E, con forse molti altri mesi di smart working davanti, c' è già chi si chiede: torneremo mai più a indossare pantaloni normali?

