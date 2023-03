E MENO MALE CHE DALLA RIVOLUZIONE DELLO SMART WORKING NON SAREMMO PIÙ TORNATI INDIETRO – IL 75% DEI LAVORATORI IN EUROPA E GIAPPONE SONO RIENTRATI IN UFFICIO: SOLO NEGLI STATI UNITI IL LAVORO DA REMOTO È RIMASTO UNA REALTÀ PER LA METÀ DEI LAVORATORI. GLI AMERICANI HANNO CAPITO CHE LASCIARE I DIPENDENTI PIÙ LIBERI È UN’OPPORTUNITÀ - MA LA RAGIONE È ANCHE LEGATA ALLE CONDIZIONI DI VITA: NEGLI USA, DOVE LE PERSONE VIVONO IN SPAZIOSE CASE DI PERIFERIA, È MOLTO PIÙ FACILE CREARE UN UFFICIO A CASA RISPETTO AI MONOLOCALI DI HONG KONG O PARIGI…

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I tassi di rientro in ufficio a Parigi e Tokyo sono saliti a oltre il 75%, mentre negli Stati Uniti si attestano generalmente intorno alla metà – scrive il WSJ. Mentre gli uffici statunitensi sono semivuoti a tre anni dalla pandemia di Covid-19, i luoghi di lavoro in Europa e in Asia sono di nuovo in fermento.

Gli americani hanno abbracciato il lavoro a distanza e hanno abbandonato gli uffici con maggiore regolarità rispetto alle loro controparti d'oltreoceano. L'occupazione degli uffici negli Stati Uniti si attesta tra il 40% e il 60% dei livelli pre-pandemici, con variazioni all'interno di questo intervallo a seconda dei mesi e delle città.

Secondo JLL, una società di servizi immobiliari che gestisce 4,6 miliardi di metri quadrati di immobili in tutto il mondo, il tasso di occupazione degli uffici è compreso tra il 70% e il 90% in Europa e in Medio Oriente.

Il ritorno all'ufficio è ancora più comune in Asia, secondo JLL, dove i tassi variano dall'80% al 110%, il che significa che in alcune città ci sono più persone in ufficio oggi che prima della pandemia.

Case più grandi, spostamenti più lunghi e un mercato del lavoro più rigido contribuiscono a spiegare perché gli americani trascorrono meno tempo in ufficio rispetto agli europei e agli asiatici, secondo i consulenti del lavoro.

Questa divergenza nelle abitudini di rientro in ufficio non solo avvantaggia i proprietari d'oltreoceano più dei loro colleghi statunitensi. Ha un impatto diretto sulla velocità con cui le aree metropolitane si riprendono dallo shock economico della pandemia. Le città europee e asiatiche si sono riprese relativamente bene. Ma gli edifici per uffici vuoti e la mancanza di pendolari hanno minato la ripresa in città statunitensi come New York e San Francisco, dove hanno sofferto i ristoranti, i negozi e le altre attività locali che fanno affidamento sui lavoratori d'ufficio come clienti principali.

Secondo un rapporto del New School Center for New York City Affairs, il numero di disoccupati a New York è aumentato di 83.500 unità tra l'inizio del 2020 e il terzo trimestre del 2022, mentre il tasso di disoccupazione della città è salito ben oltre la media nazionale. Molti di coloro che hanno perso il lavoro lavoravano a Manhattan in settori a contatto con la gente, come la vendita al dettaglio e i servizi di alloggio e ristorazione.

Se Manhattan è stata particolarmente colpita a causa della sua dipendenza dai pendolari dell'ufficio, anche altri distretti commerciali centrali degli Stati Uniti sono in difficoltà. Il calo dei valori degli uffici minaccia di colpire i bilanci delle città che dipendono dalle tasse sugli immobili. Il calo delle corse dei mezzi di trasporto pesa sulle finanze delle autorità di trasporto pubblico. L'aggiunta di nuovi appartamenti può contribuire a rivitalizzare i quartieri commerciali centrali, ma ci vorrà del tempo.

Secondo JLL, diverse capitali d'oltreoceano hanno registrato periodi in cui oltre il 75% dei lavoratori è tornato alla scrivania nel 2021 e nel 2022. Tra queste figurano Tokyo, Seoul e Singapore in Asia. Parigi è regolarmente in cima alla lista dei lavoratori tornati in ufficio in Europa. Stoccolma non è stata da meno, con diversi mesi con un tasso di rientro in ufficio superiore al 75%.

Nessuna delle principali città statunitensi prese in esame da JLL ha raggiunto un tasso di rientro così alto nel periodo. "Gli Stati Uniti hanno sopportato il peso maggiore di questa situazione", ha dichiarato Phil Ryan, direttore di City Futures di JLL.

Una delle ragioni di questa differenza di abitudini lavorative è da ricercare nelle condizioni di vita. Gli americani sono più propensi a vivere in spaziose case di periferia. In questo modo è più facile creare un ufficio a casa lontano dalle distrazioni. I piccoli appartamenti di Hong Kong, ad esempio, ospitano spesso più generazioni, rendendo il lavoro da casa meno attraente.

L'espansione suburbana significa che molti americani devono fare viaggi più lunghi e noiosi, afflitti da ingorghi sempre più frequenti: un altro motivo per restare a casa. Sebbene anche alcune città europee abbiano pendolari mediamente lunghi, New York e Chicago non hanno rivali, secondo la società di servizi di mobilità Moovit Inc. I sistemi di trasporto pubblico in Europa e in Asia sono spesso più affidabili e meno soggetti a ritardi, il che rende più facile raggiungere il posto di lavoro.

"Abbiamo città ad alta densità con sistemi di trasporto pubblico efficienti", ha dichiarato Caroline Pontifex, direttore del settore workplace experience della società di consulenza KKS Savills con sede a Londra. "Questo fa la differenza".

Un'altra spiegazione dell'eccezionalità degli uffici americani è il mercato del lavoro. Con un tasso di disoccupazione del 3,4%, gli Stati Uniti sono appena la metà del tasso di disoccupazione dell'Unione Europea, pari al 6,1%. Mentre anche l'Europa sta affrontando la carenza di manodopera, le aziende statunitensi sono state particolarmente colpite, ha dichiarato Ryan di JLL.

Questo le ha costrette a cercare personale più lontano e ad assumere a distanza. Le aziende tecnologiche, che rappresentano una quota particolarmente elevata di occupazione in alcune grandi città statunitensi, sono da tempo più tolleranti nei confronti del lavoro a distanza.

Anche le aziende di co-working registrano un calo di occupazione in alcune città statunitensi. WeWork Inc. ha dichiarato che il 72% delle sue scrivanie a New York erano affittate nel quarto trimestre del 2022, rispetto all'80% di Parigi, all'81% di Londra e all'82% di Singapore.

I consulenti in materia di luoghi di lavoro affermano di aspettarsi che il divario nell'utilizzo degli uffici tra gli Stati Uniti e il resto del mondo persista.

Non aiuta il fatto che gli uffici statunitensi fossero più vuoti già da molto tempo prima della pandemia. Un'abbondanza di costruzioni ha portato ad alti tassi di sfitto, e anche all'interno degli uffici affittati le aziende tendevano a mettere meno persone su ogni piano rispetto ai loro colleghi europei e asiatici.

Tutto questo spazio vuoto sta ora creando un ciclo negativo che si rafforza, secondo Phil Kirschner, partner associato della società di consulenza aziendale McKinsey & Co. Gli americani che siedono in uffici grandi e per lo più vuoti trovano l'esperienza deprimente e sono più propensi a rimanere a casa. "Ci si sente meno energici", ha detto.

