MENO MALE CHE I RUSSI NON UCCIDONO I CIVILI – LE TERRIBILI IMMAGINI REGISTRATE A IRPIN DOVE DIVERSI COLPI DI MORTAIO SONO ESPLOSI ANCHE SUL CHECKPOINT RISERVATO AL PASSAGGIO DEI CIVILI IN FUGA: NEL VIDEO SI VEDE UN VOLONTARIO UCRAINO, CHE SI ADOPERAVA PER PORTARE IN SALVO LE PERSONE, CHE VIENE INVESTITO DALL’ONDA D’URTO E DAI DETRITI. NELL’ATTACCO SONO RIMASTI UCCISI ANCHE UNA MAMMA E I SUOI DUE FIGLI… VIDEO

Da www.repubblica.it

UNA MADRE E I DUE FIGLI UCCISI DAI BOMBARDAMENTI RUSSI A IRPIN

La città di Irpin, pochi chilometri a nordovest di Kiev, è stata colpita da un intenso bombardamento russo. Colpi di mortaio sono esplosi anche sul checkpoint riservato al passaggio dei civili in fuga: nel video si vede una persona armata che viene investita dall'onda d'urto e dai detriti dell'espolsione.

Si tratta di un volontario ucraino che durante tutta la giornata si era adoperato per portare in salvo i civili e aveva collaborato coi fotografi del New York Times Lynsey Addario e Andriy Dubchak proteggendoli mentre svolgevano il loro lavoro di reporter. Lo scrivono sui social i due giornalisti e lo riporta il New York Times stesso.

fuga da irpin

In uno degli attacchi risulta essere stata colpita e uccisa un'intera famiglia. La si vede correre sullo sfondo, trascinando un trolley, poco prima dell'esplosione dei colpi di mortaio.

UCRAINA - CITTADINI A RIPARO SOTTO UN PONTE A IRPIN ucraini in fuga il bambino morto a mariupol guerra in ucraina 6 guerra in ucraina 3 guerra in ucraina 4 guerra in ucraina 5 guerra in ucraina 2 guerra in ucraina 1 UCRAINA - ANZIANA PORTATA VIA IN CARRIOLA UCRAINA - CITTADINI IMPARANO A USARE LE ARMI UCRAINA - CITTADINI PREPARANO MOLOTOV ELICOTTERO RUSSO ABBATTUTO IN UCRAINA COPPIA UCRAINA TRASPORTA BARA FUORI DA KIEV guerra russia ucraina ucraini lacrime