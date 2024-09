MENO MALE CHE SILVIO JET! – BARBARA BERLUSCONI ATTACCA BEPPE SALA PER LA DECISIONE DEL COMUNE DI MILANO DI RICORRERE AL TAR CONTRO L’INTITOLAZIONE DELL’AEROPORTO DI MALPENSA A SILVIO BERLUSCONI: “CAPISCO CHE IL SINDACO TENTI DI ACCREDITARSI COME LEADER POLITICO NAZIONALE, ANCHE CON INIZIATIVE DI MERA PROPAGANDA IDEOLOGICA. MA FAREBBE MEGLIO A CONCENTRARSI DI PIÙ SUI PROBLEMI VERI DEI MILANESI” – SALVINI: UNA CERTA SINISTRA ODIA SILVIO BERLUSCONI”

Estratto dell’articolo di Federica Venni per “la Repubblica”

Milano si oppone all’aeroporto “Malpensa-Berlusconi”. Il Comune ha dato il via libera al ricorso contro l’intitolazione dello scalo all’ex presidente del Consiglio che domani compirebbe 88 anni. Una forzatura, quella della dedica di un hub internazionale al Cavaliere, confezionata a luglio con un’ordinanza dell’Enac e con la firma di Matteo Salvini e del suo ministero.

Il capoluogo lombardo porterà il provvedimento davanti al Tar insieme ad altri tre Comuni vicini allo scalo: Somma Lombardo, Samarate e Cardano al Campo. I documenti dovrebbero essere depositati la prossima settimana. [...]

La notizia ha fatto il giro dei partiti e non solo, con Barbara Berlusconi che non ha gradito: «Da figlia sono amareggiata che il sindaco della città così tanto amata da mio padre usi la figura di Silvio Berlusconi per spostare l’attenzione mediatica dalle proprie difficoltà amministrative», ha detto la terzogenita del leader scomparso nel 2023.

«Capisco che il sindaco tenti di accreditarsi come leader politico nazionale entro la fine del suo mandato, anche con iniziative di mera propaganda ideologica. Credo, però — ha aggiunto — che farebbe meglio a concentrarsi di più sui problemi veri dei milanesi».

A rincarare la dose è arrivato in serata anche Salvini, mainsponsor dell’operazione: «Io non capisco come una certa sinistra faccia a odiare una persona come Silvio Berlusconi. Il sindaco di Milano, che stando ai dati è la città italiana con più denunce, più reati, più crimini in Italia, invece di occuparsi di questo si preoccupa di non volere intitolare l’aeroporto di Malpensa a ungrande imprenditore. Da milanese mi viene tristezza». [...]

