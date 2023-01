E MENO MALE CHE LO STATO NON DOVEVA CEDERE ALLE MINACCE DI QUESTI QUATTRO STRONZI – GIORGIA MELONI ANNUNCIA CHE LO STATO “NON SI DEVE FAR INTIMIDIRE” DAGLI ATTENTATI DEGLI ANARCHICI A SOSTEGNO DI ALFREDO COSPITO, MA INTANTO GLI AVVOCATI DEL TERRORISTA, ANCORA IN SCIOPERO DELLA FAME, ANNUNCIANO CHE SARÀ TRASFERITO NEL PENITENZIARIO DI OPERA, A MILANO, IN UN PADIGLIONE DEDICATO AI DETENUTI CON PATOLOGIE. LUI – CINQUE AUTO CON IL LOGO DI TIM SONO STATE DATE ALLE FIAMME OGGI A ROMA, E SONO COMPARSE SCRITTE CONTRO IL 41 BIS…

CINQUE AUTO IN FIAMME A ROMA E SCRITTA 'NO 41 BIS'

(ANSA) - Cinque auto, col logo Tim, sono state date alle fiamme nel piazzale della sede della Telecom di via Val di Lanzo, a Roma. Il rogo ha distrutto tre auto e ne ha danneggiato le altre due. Poco distante scritte contro il 41 bis. Sul posto polizia e vigili del fuoco

COSPITO: MELONI, STATO NON SI DEVE FAR INTIMIDIRE

(ANSA) - Credo che lo Stato "non si debba far intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della presentazione del progetto "Polis - Casa dei servizi digitali" di Poste italiane, parlando del caso Cospito.

DIFESA COSPITO, SARÀ TRASFERITO NEL CARCERE DI OPERA

(ANSA) - "Alfredo Cospito verrà trasferito nel penitenziario di Opera a Milano". E' quanto riferisce il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Il trasferimento è stato disposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sinora Cospito era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari.

DIFESA COSPITO,ANDRÀ AL SERVIZIO ASSISTENZA INTENSIFICATA

(ANSA) - "Cospito sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute", spiega l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a "rischio fibrillazione", in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.

CDM ALLE 18.30, INFORMATIVA SU CASO COSPITO

(ANSA) - Alle 18.30 si terrà una riunione del Consiglio dei ministri, in cui è prevista un'informativa dei ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sul caso Cospito. All'ordine del giorno, a quanto si apprende, l'impugnativa, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, di una legge regionale della Puglia che cambia il numero minimo di prestazioni ed esami di laboratorio che devono garantire le strutture accreditate contandole a livello di aggregazione complessiva, anziché per singola struttura. Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18.30, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Informativa dei ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia sul caso Cospito (Affari esteri e cooperazione internazionale - Interno - Giustizia); - Leggi regionali; - Varie ed eventuali.

ADESSO TOCCA A NORDIO LA DECISIONE SUL «41 BIS» LE POSSIBILI SOLUZIONI PER L’ANARCHICO IN CARCERE

Estratto dell’articolo di Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”

Sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio è ferma, dal 12 gennaio, un’istanza di revoca del «carcere duro» nei confronti del detenuto Alfredo Cospito, presentata dal suo avvocato Flavio Rossi Albertini.

Il Guardasigilli è in attesa del parere della Procura antiterrorismo di Torino e della Direzione nazionale antiterrorismo per poi prendere una decisione: l’unica eventuale via d’uscita dal «41 bis» che lui può imboccare sull’anarchico che ha superato il centesimo giorno di sciopero della fame.

Le altre, quella giudiziaria e quella sanitaria, riguardano rispettivamente la Corte di cassazione e i medici che vigilano sulla salute sempre più deteriorata dalle modalità della protesta.

Il 10 gennaio scorso Nordio [...] aveva comunicato di non aver ricevuto alcuna richiesta di revoca del «regime speciale» applicato il 4 maggio 2022 dalla ex ministra Marta Cartabia, su richiesta dei magistrati di Torino e della Procura nazionale.

Tempo due giorni e l’avvocato Rossi Albertini ha «colto la sollecitazione», presentando la sua istanza sulla base di un «elemento nuovo», sopraggiunto dopo verdetti e ricorsi.

[…] Si tratta della motivazione di una sentenza della Corte d’assise di Roma che ha assolto alcuni imputati anarchici dal reato di «associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico».

In quel processo l’accusa aveva evidenziato il ruolo di Cospito che, dal carcere, forniva indicazioni ai compagni in libertà per compiere attentati; il suo «disegno strategico avrebbe costituito spirito propulsore nell’affermazione del metodo di lotta violenta perseguita dalla casa madre anarco-insurrezionalista Fai (Federazione anarchica informale)».

Il «41 bis», applicato per la prima volta a un detenuto non mafioso o terrorista conclamato [...], è fondato anche su queste considerazioni. Insieme alla corrispondenza tra Cospito e un coimputato sulla necessità di reagire con azioni violente «ai colpi che la repressione ci infligge».

Ora però la sentenza prodotta dal legale dell’anarchico ha stabilito che quello scambio epistolare «non evidenzia alcuna pretesa del Cospito di imporre all’esterno un pensiero unico sul concetto di azione armata e distruttrice, né sono obiettivamente rintracciabili direttive che in tal senso egli fornisca dal carcere». [...]

La stessa sentenza smentisce pure — nella lettura del difensore — l’idea di un’organizzazione che risponde a un capo o a un gruppo dirigente. […]

Gli attentati commessi sarebbero piuttosto «espressione del pensiero politico ideologico più vicino al fenomeno “dell’antagonismo sociale”, sicuramente privo di qualunque connotazione e valenza terroristica».

Valutazioni che, secondo l’avvocato Rossi Albertini, fanno venir meno il presupposto del «carcere duro» inflitto al suo assistito. E con le quali dovrà confrontarsi il ministro dopo aver ricevuto i pareri dei magistrati antiterrorismo. L’altra strada aperta è quella giudiziaria. Giunta all’ultimo gradino: il prossimo 7 marzo la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso […]. L’avvocato lamenta che i giudici non sono entrati nel merito del reclamo da lui proposto, limitandosi a «riprodurre ed ampliare le argomentazioni del decreto ministeriale».

È un iter comunque lungo, perché se pure dovesse annullare l’ordinanza, la Cassazione rimanderebbe probabilmente gli atti alla Sorveglianza per una nuova decisione. […]