17 mar 2021 12:34

MENTRE NOI CINCISCHIAMO, NEL REGNO UNITO STANNO VACCINANDO GIÀ I 50ENNI! - A LONDRA NON SI FANNO FISIME SULLE TROMBOSI E DOPO AVER COPERTO GIÀ LA QUASI TOTALITÀ DEGLI OVER 70 E DEI MALATI STANNO INOCULANDO TUTTI GLI OVER 50, PER ARRIVARE A VACCINARE IL 99% DELLE PERSONE CHE STATISTICAMENTE SONO PIÙ A RISCHIO DI MORTE PER COVID