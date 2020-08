17 ago 2020 10:02

MERITIAMO L’ESTINZIONE - OLTRE 300 PERSONE LEGATE ALLA CHIESA “SARANG JEIL” DI SEUL SONO RISULTATE POSITIVE AL CORONAVIRUS - LE AUTORITÀ SUDCOREANE HANNO DECISO DI DENUNCIARE IL PASTORE CAPO DELLA CHIESA, JUN KWANG-HOON, PER AVER IGNORATO LE MISURE ANTI-COVID-19 E ORGANIZZATO COMUNQUE MAXI-ASSEMBRAMENTI. OLTRE 4.066 HANNO FREQUENTATO LA CHIESA DI RECENTE MA DI QUESTE 550 NON HANNO LASCIATO I PROPRI CONTATTI E 495 NON HANNO RISPOSTO AL TELEFONO…