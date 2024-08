A UN MESE DALL’OMICIDIO DI SHARON VERZENI, SI BRANCOLA ANCORA NEL BUIO: ZERO PISTE, POCHISSIME PROVE - SI TORNA A IPOTIZZARE CHE LA BARISTA 33ENNE CONOSCESSE IL SUO ASSASSINO, VISTO CHE HA PRONUNCIATO LA FRASE: “MI HA ACCOLTELLATO” - GLI INVESTIGATORI CERCANO DI DARE UN’IDENTITÀ ALL’UOMO IN BICI RIPRESO DALLE TELECAMERE ALL’ORA DEL DELITTO. L’ASSASSINO POTREBBE ESSERSI DILEGUATO NELLE CAMPAGNE DA UN CORTILE CONDOMINIALE - IL NUOVO SOPRALLUOGO DEI CARABINIERI A CASA DELLA VITTIMA, CON IL COMPAGNO SERGIO RUOCCO: “NON POSSO DIRE COSA HANNO PRESO…”

Estratto dell’articolo di Alfio Sciacca e Maddalena Berbenni per il “Corriere della Sera”

sharon verzeni

Cinquecento metri separano l’imbocco di via Castegnate, dove una telecamera restituisce l’ultima immagine di Sharon ancora in vita, e il punto in cui un’altra telecamera inquadra l’uomo in bici che potrebbe essere il suo assassino o comunque un testimone chiave. […] chi ha ucciso la barista 33enne che prima di morire riesce a dire al telefono: «Mi ha accoltellato». Come se conoscesse il suo assassino.

[…]

omicidio di sharon verzeni 5

Non c’è invece alcuna telecamera che inquadri, 200 metri più avanti, il luogo del delitto. Il misterioso uomo in bici, che procede anche lui contromano, viene ripreso solo da una telecamera nei pressi dell’incrocio con vicolo Castello. La stessa che inquadra sullo sfondo l’anziano al balcone a fumare, il quale però sostiene di non avere visto nulla, anche se l’uomo in bici gli passa sotto casa e dalle immagini lui gira il capo, come se lo seguisse con lo sguardo.

sharon verzeni sergio ruocco

Per questo il 76enne è indagato per falsa testimonianza. Nelle immagini della prima telecamera acquisite dagli inquirenti c’è anche un’altra persona in bici in via Castegnate, anche se non è chiaro se sia la stessa ripresa 500 metri più avanti.

[…]

Ma in quel tratto di strada c’è dell’altro. Poco distante dal punto in cui è stata uccisa Sharon c’è l’accesso a un cortile condominiale che porta a una strada parallela a via Castegnate e poi a un’ampia zona verde. Una possibile via di fuga dove non c’è alcuna telecamera. Chiaramente si tratta di uno scenario alternativo rispetto a quello dell’uomo in bici. Scappando dal cortile condominiale, il killer avrebbe avuto modo di liberarsi facilmente dell’arma, buttandola tra gli alberi o in un piccolo corso d’acqua. Per questo quell’area è stata setacciata a lungo dai carabinieri che a breve dovrebbero tornarci con i metal detector.

I GENITORI DI SHARON VERZENI

[…] ieri il fidanzato della 33enne (che non è indagato) è stato accompagnato dai carabinieri per un nuovo sopralluogo nella casa in cui abitava con Sharon, ancora sotto sequestro. Una visita di appena 15 minuti, anche se non è chiaro cosa sia stato sequestrato.

sharon verzeni sergio ruocco

«Non vi posso dire cosa hanno prelevato, sono cose riservate — afferma Sergio Ruocco—. Comunque non hanno preso i pc di Sharon: sapevano già cosa prendere. Da parte mia resto sereno e, come sempre, a disposizione».

SHARON VERZENI I GENITORI DI SHARON VERZENI CON SERGIO RUOCCO sharon verzeni 1 sharon verzeni 2 sharon verzeni 3 sharon verzeni 4 sharon verzeni sharon verzeni sergio ruocco