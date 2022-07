CAFONALINO! – GRANDE AFFOLLAMENTO DI “FEDELI” PER LA “MESSA” DI BERNSTEIN BY MICHIELETTO, ALLE TERME DI CARACALLA: SCORTATO DA GUALTIERI, L’AUSTERO MINISTRO DELL’ECONOMIA DANIELE FRANCO ACCENNA ADDIRITTURA UN SORRISO – LA CURVACEA SERENA BORTONE SI PRESENTA IN BIANCO CON I CENTRINI DELLA NONNA SULLE SPALLE – GIANNI LETTA, LA SPLENDIDA ABBAGNATO, FABIA BETTINI E ANNA FOGLIETTA, DE CATALDO, MAURO MASI, NANCY BRILLI E DAGO: ECCO CHI C’ERA…