IL METODO XI JINPING: OGNI SCUSA E' BUONA PER FAR FUORI GLI AVVERSARI POLITICI - IN CINA UN MANAGER È STATO CONDANNATO A MORTE PERCHÉ “AVIDO E BIGAMO” - LAI XIAOMIN, 58 ANNI, HA RICEVUTO MAZZETTE PER 250 MILIONI DI DOLLARI OLTRE A VIVERE CON UNA DONNA CHE NON ERA SUA MOGLIE - E PENSARE CHE A PECHINO AVEVANO GIRATO PURE UNA SERIE TIVÙ ISPIRATA ALLA SUA VITA SFRENATA E AMBIZIOSA - LA VERITÀ DIETRO LA SENTENZA? UNA STRETTA CONTRO I GRANDI TYCOON “RIBELLI”