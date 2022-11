IL METOO NON SI PORTA PIÙ - "SHE SAID", IL FILM SULLO SCANDALO SESSUALE CHE HA TRAVOLTO HARVEY WEINSTEIN, NON FREGA UNA MAZZA A NESSUNO: NEL PRIMO WEEKEND AL BOTTEGHINO HA PORTATO A CASA 2.25 MILIONI DI DOLLARI MA, NONOSTANTE LE RECENSIONI POSITIVE, L’INCHIESTA DELLE DUE GIORNALISTE CHE HA PORTATO A SCOPERCHIARE IL VASO DI PANDORA NON ACCENDE LA CURIOSITÀ. MA DOVE SONO FINITI GLI INDIGNATI SPECIALI? VIDEO

DAGONEWS

film she said 6

"She Said", il film sullo scandalo sessuale che ha travolto Harvey Weinstein, non ha sfondato al botteghino: nel weekend di apertura è arrivato a 2.25 milioni di dollari negli Usa. Le recensioni della pellicola che segue l’inchiesta di due giornalisti del “New York Times” sono positive, ma "She Said" è come "Bombshell", il film sui crimini sessuali di Roger Ailes.

film she said su harvey weinstein 1

Questo vuol dire che, al di fuori di un piccolo gruppo di persone che lavorano nei media, non c'è pubblico per questo genere di film sul grande schermo. "Bombshell" aveva pure puntato sulla presenza di Nicole Kidman, ma non è bastato.

film she said 4

Anche perché questo film non è "Spotlight" o "Tutti gli uomini del presidente”, altri film su giornalisti che riescono a realizzare grandi inchieste. Ma le storie seguite da questi due film riguardavano questioni importanti che hanno colpito molte persone: la chiesa cattolica, l'intero Paese. Le vittime in "She Said" sono di nicchia, nella migliore delle ipotesi. Non c'è una grande preoccupazione per ciò che Weinstein ha fatto, tranne che tra le donne coinvolte e il mondo patinato di Hollywood. "She Said" riceverà un paio di riconoscimenti per la recitazione, ma niente di più.

film she said 3 film she said 1 film she said su harvey weinstein 2 film she said 2 film she said 5