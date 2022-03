UNA METROPOLITANA DI MERDA - A NEW YORK UNA 43ENNE E' STATA ATTACCATA DA UNO SQUILIBRATO CHE LE HA COSPARSO IL VOLTO E LA NUCA DI FECI - LA DONNA STAVA ASPETTANDO LA SUA CORSA SU UNA PANCHINA DELLA BANCHINA, QUANDO LO SCONOSCIUTO L'HA AGGREDITA E... - VIDEO

Dagotraduzione dalla Nbc

Aggressione con feci in metro a New York

A New York un uomo ha imbrattato con feci umane il viso e la nuca di una donna di 43 anni che era seduta su una panchina della stazione della metropolitana nel Bronx durante la corsa serale.

La donna stava aspettando la sua corsa su una panchina della banchina, quando lo sconosciuto l'ha aggredita. La polizia ha rilasciato un video che mostra l'uomo con in mano quella che sembra essere una borsa di plastica nera mentre si avvicina alla donna. Poi le schiaccia la mano che tiene la borsa in faccia prima di scappare.

Aggressione con feci in metro a New York 2

Il sospetto, identificato come Frank Abrokwa, è stato arrestato lunedì sera, poche ore dopo che il video dell'incidente era stato rilasciato dalla polizia. Il 37enne Abrokwa, del Bronx, è stato accusato di contatto forzato, minaccia, condotta disordinata e molestie.

