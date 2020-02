METTETE DIBBA IN QUARANTENA! – IN IRAN, DOVE E' STATO FINO A DUE GIORNI FA L'EX DEPUTATO M5S, I CONTAGIATI DA CORONAVIRUS SONO AUMENTATI DI 106 UNITÀ IN UN GIORNO. I MORTI SONO 26, MA SI TRATTA DI CIFRE UFFICIALI ED È PROBABILE CHE IL REGIME DEGLI AYATOLLAH NASCONDA QUELLE REALI - DOPO IL VICEMINISTRO DELLA SALUTE ANCHE LA VICEPRESIDENTE MASUME IBTIKAR È RISULTATA POSITIVA – SE DA LÌ ARRIVA IN IRAQ, LIBIA O SIRIA, NESSUNO SAREBBE IN GRADO DI ARGINARE LA PANDEMIA

Coronavirus, media: Iran annulla preghiere del venerdì

(LaPresse/AP) - L'Iran ha annullato le preghiere del venerdì per i timori di diffusione del coronavirus. Lo riferiscono agenzie di stampa semiufficiali iraniane.

Coronavirus, Iran conferma 26 decessi e 245 contagi, 106 in un giorno

masume ibtikar 2

(LaPresse/AP) - E' salito a 26 il numero delle persone morte in Iran per coronavirus e a 245 quello dei contagi, con un amento di 106 casi in 24 ore. Il dato è stato diffuso dal portavoce del ministero degli Esteri, Kianoush Jahanpour. Si tratta del numero più alto di morti nel mondo fuori dalla Cina, dove l'epidemia è iniziata. Gli esperti temono che Teheran possa aver riportato un numero inferiore alla realtà di casi e decessi, vista la rapida diffusione dall'Iran ad altri Paesi vicini. Jahanpour ha anche chiesto ai cittadini iraniani di evitare "viaggi non necessari all'interno del Paese". Ha annunciato piani per restrizioni, anche sulle preghiere del venerdì, mentre la chiusura di cinema, eventi culturali e festiva è stata prorogata per un'altra settimana.

HASSAN ROUHANI

Coronavirus: Oms, c'è un potenziale pandemico

(ANSA) - "Questo virus ha un potenziale pandemico". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. La diffusione in "Iran, Italia e Corea del Sud ci mostra di cosa è capace il virus", ha aggiunto, rilevando comunque che "può essere contenuto: è il messaggio che arriva dalla Cina".

coronavirus iran 4

Coronavirus: positiva la vicepresidente dell'Iran

(ANSA) - La vicepresidente iraniana Masume Ibtikar è risultata positiva al coronavirus e posta in isolamento. Lo ha riferito all'Irna la sua portavoce. La vicepresidente Masume Ibtikar, con la delega per le donne e la famiglia, è in quarantena a casa sua e i test sui virus sono stati condotti sul personale del suo ufficio e i risultati saranno chiari sabato. Inoltre, i media iraniani hanno riferito che Hadi Khosroshahi, ex capo dell'ufficio di rappresentanza dell'Iran al Cairo, in Egitto, e consigliere dell'ex ministro degli Esteri, è deceduto a causa di infezione da virus. Anche Elham Sheikhi, un ex giocatore di 23 anni della squadra nazionale femminile di futsal di Qom, è morto a causa del virus.

IRAN - ROHANI E L ARRICCHIMENTO DELL URANIO

Coronavirus: primo caso in Estonia,'tornava dall'Iran'

masume ibtikar 3

(ANSA) - Il ministro degli Affari sociali dell'Estonia, Tanel Kiik, ha annunciato a Etv il primo caso accertato del nuovo coronavirus nel Paese baltico. Lo riporta l'agenzia russa Tass. Secondo Kiik, la persona risultata positiva ai test è rientrata nel Paese ieri notte dall'Iran. "Il paziente - ha detto Kiik - è residente permanentemente in Estonia ma non è un cittadino" estone. "Per quanto ne so, è un cittadino iraniano", ha spiegato il ministro.

PERCHÉ IL CORONAVIRUS IN IRAN È UNA NOTIZIA ALLARMANTE

Violetta Silvestri per www.money.it

coronavirus iran 1

Il coronavirus è arrivato anche in Iran. Sembra che nessun posto nel mondo sia davvero esente dalla diffusione dell’epidemia. Sebbene l’infezione non presenti alti rischi di letalità, i contagi su alcuni territori piuttosto che in altri possono rappresentare rischi importanti. L’Iran è proprio uno di questi casi. Già sono sorti dubbi sulla trasparenza nell’informazione relativa al numero di contagi e vittime. Il ministro della salute ha negato che i decessi legati al coronavirus sono oltre 16. Poi, ha dovuto ammettere di essere lui stesso affetto dall’infezione.

iraj harirchi si sente male iin diretta

Una situazione complessa, quella iraniana. La Repubblica Islamica, infatti, è abituata a offrire un’immagine di infallibilità del regime, spesso invocando a complotti stranieri pur di non affrontare emergenze interne. Il coronavirus in Iran, dunque, pone un duplice allarme: interno e per i Paesi vicini. Si rischia una nuova tragedia umanitaria. Ecco perché.

coronavirus iran 7

Il coronavirus in Iran preoccupa: ecco perché

Cinque dei nove Paesi del Medio Oriente che hanno riportato infezioni hanno affermato che i loro primi casi erano tutti collegati a viaggiatori provenienti dall’Iran. Questi Stati sono Libano, Kuwait, Bahrein, Iraq e Oman. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti hanno anche affermato che le ultime infezioni nel paese sono state un turista iraniano e sua moglie.

coronavirus iran

In questo contesto, i Paesi a rischio immediato sono quelli con stretti legami con l’Iran, secondo il dott. Abdinasir Abubakar dell’Ufficio regionale dell’OMS per il Mediterraneo orientale. “In Medio Oriente, paesi confinanti con l’Iran - come la Turchia, l’Iraq - e paesi che lo hanno e i paesi che hanno grandi comunità sciite sono maggiormente a rischio di importazione del coronavirus.”

iraj harirchi

Cosa succede se dall’Iran il virus si diffonde in tutta la regione? La prospettiva è inquietante perché stiamo parlando di Paesi con emergenze complesse e sistemi sanitari deboli, dotati di infrastrutture assolutamente inadeguate con scarsa capacità di risposta. Siria, Yemen, Libia, poi, sono in guerra e viste le condizioni in cui versa la popolazione non sarebbero in grado di arginare i contagi.

iraj harirchi 3

A danno, naturalmente, dei civili, già massacrati da vere e proprie tragedie umanitarie. Ecco perché la tendenza del regime iraniano a coprire le tragedie interne è un allarme importante. In gioco ci sono stabilità della regione e vite umane.

coronavirus iran 5

Il presidente Rouhani ha già gridato al complotto straniero, che vorrebbe diffondere il panico nello Stato pe rindebolirlo. In realtà, la tenuta del Paese schricchiola già, nonostante la schiacciante vittoria in Parlamento delle forze conservatrici più estreme allate della Guida suprema, alle elezioni di venerdì.

coronavirus iran 6

La popolazione più giovane è già scesa in piazza a manifestare contro il regime e il suo tentativo di occultare l’abbattimento dell’aereo ucraino. Senza la verità sul coronavirus, potrebbero esplodere nuove tensioni, in un Iran già isolato da sanzioni e povertà.

