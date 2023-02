METTI UN CAPO ULTRAS A BRUXELLES – UNO DEI QUATTRO ASSISTENTI DELL’EURODEPUTATA LEGHISTA STEFANIA ZAMBELLI, INDAGATI PER FRODE AI DANNI DELL’UE, È MARCO PACINI, DETTO “PACIO”, UNO DEI LEADER DELLA CURVA DEL MILAN – FIDANZATO CON LA FIGLIA DELLA ZAMBELLI, HA RICEVUTO UNA SFILZA DI DASPO PER ATTI VIOLENTI. ED È STATO COINVOLTO NEL PESTAGGIO DI UN TIFOSO DELL’INTER INSIEME ALL'AMICO LUCA LUCCI, GIA’ CONDANNATO A 7 ANNI PER SPACCIO DI DROGA (E CELEBRE PER UNA FOTO CON MATTEO SALVINI)

Nella curva del Milan lo conoscono tutti Marco “Pacio” Pacini, perché a ogni partita è lì a lanciare i cori dal megafono. Capo ultrà riconosciuto da quando Luca Lucci, l’ex leader della Sud fotografato con Salvini quando l’allora ministro dell’Interno andò a stringergli la mano, venne arrestato e poi condannato a sette anni per traffico di droga, Pacini ne ha raccolto il testimone.

Oltre a dirigere il tifo rossonero, Pacio figura fra i quattro assistenti dell’eurodeputata bresciana Stefania Zambelli, e proprio per questo è stato indagato con tutti gli altri per frode ai danni dell’Unione europea. Secondo l’accusa, le persone coinvolte avrebbero svolto solo in parte o per niente le attività per cui venivano pagati.

[…] la deputata europea al centro delle indagini, infatti, è la madre della compagna di Pacini. La sua carriera ultrà invece ha i connotati tipici dei personaggi che fanno strada in una curva: una presenza militante e aggressiva capace di tradursi in una serie di Daspo, il divieto di avvicinarsi a uno stadio per atti o gesti violenti, e poi il legame forte con Lucci, che tuttora è considerato il capo della Sud.

In teoria non potrebbe, dato che sta scontando sette anni per traffico di droga, ma l’esperienza di altre curve dice che certe leadership resistono anche agli arresti.

Con Lucci e altri quattro, Pacini ha condiviso assalto a condanne per lesioni gravissime a un tifoso dell’Inter, Virgilio Motta, che in quel pestaggio perse un occhio e di lì a un anno si suicidò. A fianco delle vicende dai risvolti penali ci sono quelle ordinarie del mondo del tifo, a cominciare dalla gestione dei biglietti.

[…] A Milano, un anno fa, il questore ha contestato alla società rossonera una multa da 66mila euro “per aver corrisposto biglietti a prezzo agevolato a cittadini sottoposti a Daspo o altre misure di prevenzione”. Nel gruppo interessato, “Il 2° blu”, in riferimento al settore della curva milanista, c’era Marco Pacini.

Allo stadio l’immagine del capo tifo è tranquillizzante e familiare: alle partite tranquille “Pacio” porta in curva la figlia di pochi anni, come si può vedere nelle immagini del suo profilo Instagram. La bambina impugna il microfono fra applausi e sorrisi per eseguire una versione edulcorata dei cori guidati abitualmente dal papà. Ritratti teneri, prontamente pubblicati sul social e accolti dai tanti like dei tifosi della Sud.

