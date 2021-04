METTI UN FRENO, NON FARE IL FOLLE – UN RICCASTRO ALLA GUIDA DI UNA FERRARI 812 GTS DA OLTRE 300 MILA È FINITO PER FARSI UN BAGNO FUORI STAGIONE NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA: L’UOMO AVREBBE PARCHEGGIATO LA VETTURA VICINO ALLO SCIVOLO PER LE BARCHE, MA CON IL CAMBIO POSIZIONATO IN FOLLE E LA LEVA DEL FRENO A MANO ABBASSATA – UNA DISTRAZIONE CHE GLI È COSTATA CARA…

ferrari in acqua a sirmione 1

Pochi istanti di distrazione e il danno è irrimediabile. Ha fatto il giro del web quanto accaduto sulle rive del lago di Garda, precisamente nei pressi della spiaggia di Brema di Sirmione, dove una Ferrari 812 GTS da oltre 300 mila euro è finita dritta in acqua dopo che il proprietario aveva presumibilmente dimenticato di tirare il freno a mano.

Tuffo in acqua fuori stagione

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe parcheggiato la vettura di Maranello – restandoci seduto dentro – nei pressi dello scivolo per le barche di via Achille Grandi, ma con il cambio posizionato in folle e la leva del freno a mano abbassata. Un distrazione, questa, che è costata al proprietario e alla supercar il tuffo nelle fredde acque del lago di Garda.

ferrari in acqua a sirmione 2

Per fortuna per il conducente, la 812 GTS è rimasta immersa solo per metà, limitando i danni al minimo indispensabile. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della polizia locale e un carro attrezzi, che in poco tempo è riuscito letteralmente a “ripescare” il bolide di Maranello.

La 812 GTS

La Ferrari 812 GTS – versione spider della 812 Superfast - venne lanciata dal Cavallino nel 2019, a 50 anni dall'ultimo modello "scoperto" con motore V12 (a parte qualche serie limitata).

ferrari 812 gts 4

Con i suoi 800 cv di potenza è la spider di produzione di serie più potente a disposizione sul mercato. Tuttavia, oltre al suo potentissimo V12 in grado di farle raggiungere un'accelerazione da 0-100 km/h in meno di 3”, fino a 200 km/h in 8”3 e velocità massima a 340 km/h, la GTS mostra un design muscoloso e aggressivo e una aerodinamica capace di far impazzire anche gli appassionati più esigenti.

ferrari 812 gts 5 ferrari 812 gts 7 ferrari 812 gts 3 ferrari 812 gts 2 ferrari 812 gts 6 ferrari 812 gts 1