METTI IL NONNO IN CORNICE - L’IDEA DI UN IMPRESARIO NAPOLETANO CHE SI È INVENTATO L'URNA-QUADRO: UN DIPINTO DA PARETE CHE OSPITA I RESTI DEI DEFUNTI – LA CORNICE CUSTODISCE LE CENERI DEL MORTO MENTRE LA TELA O LA FOTO LA SCELGONO I PARENTI – E NON È L’UNICA IDEA STRAVAGANTE NEL CATALOGO DEL CASSAMORTARO…

Fabrizio Barbuto per “Libero quotidiano”

urna quadro 2

Qual è il vostro quadro preferito? Pensateci bene prima di pronunciarvi, perché la risposta potrebbe valere da testamento biologico: le opere pittoriche si apprestano a divenire il giaciglio ideale per l' eterno riposo, questo grazie all' intuizione di un impresario funebre campano di nome Gennaro Tammaro che, al contrario di tanti suoi colleghi, si dichiara aperto alle novità;

in questo spirito ha arricchito il catalogo commerciale di un astuccio cinerario che sta mietendo parecchi consensi: si tratta dell' urna-quadro, ovvero una cornice da parete che custodisce le ceneri del defunto in appena 3,5 centimetri di spessore.

funerale

Ad occulatare le spoglie del defunto può essere la sua opera pittorica preferita o, perché no, una fotografia che lo rappresenti al meglio.

Queste inusitate suppellettili in legno (che possono anche essere rivestite in pelle) misurano circa 70x50 centimetri, con una capacità contenitiva di 4,8 litri.

ceneri

LE RICHIESTE DEI CLIENTI «I miei clienti manifestano spesso l' intenzione di conservare in casa propria le ceneri dei defunti - racconta Tammaro - e l' urna-quadro nasce per garantire loro la possibilità di custodirle in totale discrezione. Questo "scrigno da parete" non è né invasivo né alterativo dell' armonia domestica, inoltre contribuisce a conciliare il ricordo del trapassato con una sfumatura di poesia».

urla ceneri

Quando chiedo a Tammaro quali siano i dipinti più richiesti risponde senza esitazione: «In molti hanno il gusto per l' arte impressionista e scelgono "Notte stellata" di van Gogh, ma tra le opere più gettonate vi sono anche quelle di Dalì e Klimt, quest' ultimo con il suo "Albero della Vita". I napoletani più campanilisti optano invece per una raffigurazione del Vesuvio con la città alle sue pendici».

La cornice da parete non è l' unica mobilia contemplata dallo stravagante catalogo funerario: ad essa si aggiunge l' urna-orologio che, con il suo ticchettio di lancette, ricorda la caducità della vita. Le innovazioni proseguono poi con l' urna-albero: «A coloro che scelgono di avvalersi di questo servizio, le ceneri del defunto vengono consegnate all' interno di un contenitore biodegradabile sulla cui superficie vi è riposto un seme d' ulivo.

urna quadro 1

Il vaso viene spesso interrato nell' orticello o giardino di casa, e per i congiunti è un po' come veder rinascere il trapassato allo spuntare del primo germoglio; per chi è stato investito da un grave lutto da cui non riesce a risollevarsi, prendersi cura di questa specie botanica e osservarla crescere, può essere di gran conforto.

Anche l' alternativa dell' urna-sabbia è stata accolta bene dai miei clienti: è la scelta ideale per chi intende disperdere le ceneri in mare.

Il vento, in questi casi, determina una dispersione disordinata delle polveri, ma grazie all' urna-sabbia è sufficiente adagiarle sulla superficie dell' acqua per vederle sparpagliarsi in armonia: vengono compattate attraverso una tecnica che, a contatto con i liquidi, si depotenzia».

SPARGERE LE CENERI IN MARE

colonna sonora Vi sono pure gli avanguardismi cui è il caso di opporre un categorico diniego: «Ho detto di no all' urna-tablet - afferma Tammaro - è un aggeggio ipertecnologico che, in tutto e per tutto, somiglia ad un pc portatile; al suo interno ospita le ceneri del defunto e proietta sullo schermo le fotografie di quando era in vita. È dotato di un altoparlante che riproduce le canzoni preferite del trapassato del quale, a parer mio, dissacra un po' la memoria».

