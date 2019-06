13 giu 2019 17:39

METTIAMO LE CORNA IN CHIARO - ADESSO HARRY E MEGHAN GIOCANO ALLA FAMIGLIOLA FELICE, MA PARE CHE IL DUCA, PRIMA DI METTERE LA TESTA APPOSTO, ABBIA TENUTO IL PIEDE IN DUE SCARPE ALL’INIZIO DELLA RELAZIONE CON L’ATTRICETTA – SECONDO LA BIOGRAFA REALE ANGELA LEVIN ALL’EPOCA IL RAMPOLLO D’ORO AVEVA UNA RELAZIONE CON LA BOMBASTICA MODELLA INGLESE SARAH ANN MACKLIN, EX MUSA DEL MARCHIO BURBERRY – MA PARE CHE ANCHE LA MARKLE SI DESSE DA FARE CON…

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it" sarah ann macklin 9 Al fianco del principe Harry, al posto dell’ex attrice americana Meghan Markle, potrebbe esserci l’ex modella inglese Sarah AnnMacklin? A suggerire l’ipotesi, nella biografia Harry: Conversations with the Prince, è la giornalista Angela Levin, esperta di reali. Secondo Levin, infatti, il duca di Sussex nel 2016, quando già frequentava Meghan, aveva anche una relazione con Sarah, 29 anni, ex musa del marchio Burberry che dopo dodici anni sulle passerelle si è laureata in Scienze della nutrizione e ora lavora in una famosa clinica di Londra. meghan e harry 8 «Quando conobbe Sarah a un party, la chimica fu istantanea», sostiene la giornalista. E sarebbe dunque nato un flirt segreto, fatto soprattutto di lunghe conversazioni via sms, finito nel settembre 2017 quando Harry fece la sua scelta, ufficializzando il fidanzamento con la Markle (conosciuta nel giugno 2016 grazie a un appuntamento al buio). sarah ann macklin 2 La voce del flirt tra il principe e AnnMacklin era già venuta fuori nell’estate 2016. Sarah allora aveva appena rotto con David Gandy e il Daily Mail scriveva: «Tutti gli amici della modella sanno che sta uscendo con Harry. Ora l’ha scoperto anche David Gandy, e sta cercando di riprendersi l’ex fidanzata». Chi conosceva bene Sarah, tuttavia, sosteneva che col nipote di Elisabetta II non c’era niente di serio: «Sono usciti un paio di volte e lei è lusingata dalle sue attenzioni. Tutto qua». I due, infatti, avrebbero presto scoperto di avere ben poco in comune: «Sarah ama condurre una vita sana e tranquilla, Harry, invece, preferisce le bevute e le scorribande notturne». meghan e harry 7 Il duca di Sussex, comunque, non sarebbe stato l’unico a tenere i piedi in due staffe all’inizio della storia con Meghan, che nel maggio 2018 è diventata sua moglie e lo scorso 6 maggio gli ha dato il primogenito Archie. Anche l’ex attrice, sempre secondo la biografa reale Angela Levin, potrebbe aver avuto un altro fronte amoroso aperto: «Non si è mai capito se Meghan, all’inizio della storia con Harry, avesse davvero tagliato i ponti con Cory Vitiello». sarah ann macklin 7 Cioè con lo chef canadese con cui si era fidanzata poco dopo il divorzio, nell’agosto 2013, dal primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson (che proprio pochi giorni dopo la nascita di baby Sussex ha detto il suo secondo «sì» alla fidanzata Tracey Kurland). sarah ann macklin 4 sarah ann macklin 5 sarah ann macklin 16 sarah ann macklin 11 meghan sarah ann macklin 1 sarah ann macklin 3 PRINCIPE FILIPPO HARRY LA REGINA ELISABETTA DORIA RAGLAND E MEGHAN MARKLE CON ARCHIE HARRISON WINDSOR MOUNTBATTEN sarah ann macklin 10 sarah ann macklin 12 harry e meghan meghan markle con il pancione il principe harry da solo alla messa di pasqua 2019 sarah ann macklin 15 sarah ann macklin 13 sarah ann macklin 14 meghan meghan 1 meghan e harry kate, william, harry e meghan 3 sarah ann macklin 8