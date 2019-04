MI MANDA PITONE – IN INDONESIA UN BIMBO VIENE RIPRESO MENTRE GIOCA CON UN ENORME SERPENTE CHE SI LASCIA FARE DI TUTTO: IL PICCOLO GLI PRENDE LA TESTA PER SPOSTARLO, SI ACCOVACCIA SU DI LUI E LO RINCORRE – I GENITORI LO LASCIANO GIOCARE SENZA UN MINIMO DI PREOCCUPAZIONE, IL BIMBO SI DIVERTE E IL RETTILE…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

Nelle immagini riprese a Pakel Singosari Malng, in Indonesia, un bimbo viene ripreso in casa mentre gioca con un pitone enorme che è buono e paziente come se fosse un cagnolino.

La persona che riprende la scena con un cellulare non mostra la minima preoccupazione e anche per il bimbo sembra che sia tutto normale. Il pitone si lascia fare di tutto dal piccolo che gli prende anche la testa per spostarlo.

In molti sul web commentano preoccupati le immagini dicendo che il serpente potrebbe rivoltarsi contro il bambino in qualsiasi momento e stritolarlo tra le sue spire.

