MI MANDA PITONE – UN VIGILE DEL FUOCO THAILANDESE SPIEGA COME SALVARSI DALL’ATTACCO DI UN PITONE, FACENDO DA CAVIA: “TENTERÀ DI STRITOLARVI ATTORCIGLIANDOSI ATTORNO AL COLLO. PER EVITARLO BISOGNA METTERSI UN BRACCIO DI FRONTE AL VISO PER EVITARE CHE STRINGA LA TRACHEA. VI AIUTERÀ A CREARE ANCHE UN SPIRAGLIO PER L’ARIA, MA…” (VIDEO)

DAGONEWS

pitone 4

Un pompiere thailandese ha mostrato come sfuggire all'abbraccio mortale di un pitone prestandosi come cavia di un attacco.

Phinyo Pukphinyo, 49 anni, pompiere e cacciatore di serpenti a Bangkok, ha permesso al serpente di aggrovigliarsi attorno al suo corpo, adoperando una strategia che consente di prendere tempo in attesa dei soccorsi: la tecnica per salvarsi sarebbe quella di mettere un braccio davanti al viso con il pugno in alto. Una semplice operazione che consente di lasciarsi una sorta di bocchetta per respirare.

pitone 2

«Sto per mostrarvi come riuscire a sopravvivere a un attacco di un pitone – dice il vigile del fuoco - Il serpente tenterà di stritolarvi strangolandovi, ma dovete usare un braccio per evitare che entri in contatto con la trachea. Inoltre vi consentirà di aprivi una bocchetta per prendere aria. In ogni caso chiedete sempre aiuto perché continuerà a stringervi fino a lasciarvi senza fiato. Quando vedete serpenti, velenosi o non, rivolgetevi sempre agli esperti affinché vengano catturati».

pitone 1 pitone 3