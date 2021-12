10 dic 2021 13:40

MICHELE MERLO SI POTEVA SALVARE? – C’È IL PRIMO INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DELL’CONCORRENTE DI “AMICI” E “X FACTOR” MORTO ALL’OSPEDALE DI BOLOGNA PER UNA EMORRAGIA CEREBRALE SCATENATA DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE: PER I PM LE RESPONSABILITÀ SAREBBERO DA RICERCARE PRIMA DELL’ARRIVO DEL RAGAZZO IN OSPEDALE QUANDO CHIESE AIUTO AD ALTRI MEDICI PER LE ENORMI ECCHIMOSI SULLE GAMBE…