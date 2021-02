anita ekberg gianni agnelli

1 – GIANNI AGNELLI - L’ALLURE E LA VERVE DI UN SOVRANO

Estratti del libro “Ritratti Italiani” di Alberto Arbasino, edito da Adelphi

Agnelli possedeva l’allure e la verve di un sovrano settecentesco vivacissimo, e di un banchiere cosmopolita carismatico e seducente – benché producesse automobili non molto chic. Tutti i parvenus, generalmente, osservavano affascinati i suoi polsini e cinturini e bottoni, e non già i dettagli della 124 o della 850.

Jackie Kennedy, Suni e Gianni Agnelli, Benno Graziani, Stas Razdwill

Ma i «vecchi dei circoli» notavano compiaciuti che quella fatuità apparente discendeva dagli insegnamenti tradizionali della severissima Scuola Militare di Cavalleria (Scuola di Guerra, addirittura), a Pinerolo. Mai mostrarsi ansiosi o preoccupati, davanti ai sottufficiali e alla truppa. Anzi, ostentare disinvoltura e nonchalance soprattutto davanti ai dolori e ai pericoli, alla testa dei reggimenti.

MARELLA GIANNI AGNELLI

2 – GIANNI AGNELLI - Ha amato «come una cameriera»

Estratto dell’articolo di Roberto Alessi per “Libero Quotidiano”

Cesare Romiti con Gianni Agnelli e Sandro Pertini alla presentazione della nuova Fiat Uno

È nato 100 anni fa, il 12 marzo 1921. Aveva fascino, tanto, donne, tante, grane familiari, tante, soldi tanti, riuscendo a spenderne il meno possibile, abilissimo a far pagare gli altri («Non ho mai avuto un portafogli», ammetteva).

pamela churchill e l'avvocato

E se volevi perdere un chilo bastava accettare un suo invito: «Serviva un'ostia di carne e due foglie d'insalata. Poi si tornava a casa a mangiare veramente», mi diceva ridendo Carlo Ripa di Meana. Ma dopo l'Avvocato il deserto. Era unico, perfino nel suo cinismo classista: «Innamorarsi è da cameriere», ripeteva alla sorella Susanna che gli confidava i suoi primi dolori d'amore.

gianni agnelli e heidi von salvisberg-1967

«Già, rispondeva così, con una frase che l'avrebbe marchiato per sempre», mi spiega il suo biografo e in fondo ammiratore Carlo Faricciotti. L'Avvocato non era mai stato innamorato?

Di sicuro l'amore l'ha coltivato tutta la vita, prima e durante la sua unione con Marella Caracciolo. Rapporti extraconiugali vissuti senza sensi di colpa e alla luce del sole, con un gusto libertino possibile a lui solo, re d'Italia senza corona. «Quando era pizzicato dai paparazzi, non si nascondeva, non li faceva inseguire dai tirapiedi, non faceva comprare gli scatti per farli sparire.

Tutto il contrario: si metteva in posa, consapevole che a quelli come lui tutto era concesso», dice Faricciotti, ma forse qui sono più informato io: le foto le comprava, eccome se le faceva sparire.

gianni agnelli e figli

Con sublime sprezzatura, non si vantò mai delle sue conquiste («Io non parlo di donne, parlo con le donne»): da Pamela Harriman, nuora di Winston Churchill a Marina Ripa di Meana («Un giorno, passò da casa mia. Mi trovò a letto con lo scultore Eliseo Mattiacci e l'artista Gino De Dominicis. Disse: «Siamo già in troppi», e se ne andò») ad Anita Ekberg.

Con la diva della Dolce Vita forse non fu amore, ma nemmeno una liaison da romanzo d'appendice, tipo "il grande industriale e l'attrice". "Ghiaccio bollente", come l'avevano ribattezzata a Hollywood, ha taciuto a lungo sulla liaison con l'Avvocato. «La moglie di Agnelli pensava fosse un'avventura, invece fu vero amore», ha raccontato Anitona al Corriere della Sera nel settembre 2011 quando ha compiuto 80 anni.

FRANCESCA VACCA AGUSTA E GIANNI AGNELLI

«Era un uomo meraviglioso. Un italiano di quelli che non ci sono più, l'italiano che una ragazza come me voleva incontrare: intelligente, ironico, attivo. Scherzava sempre, ma ha sofferto molto».

Marina Cicogna Mozzoni Volpi, nobildonna e produttrice che il bel mondo (e anche quello brutto) lo conosceva, diceva qualche anno fa al Corriere: «Io abitavo al Grand Hotel con mia madre, era anche lui lì con Anita Ekberg. Mi fulminò con gli occhi. Gianni faceva parte della nostra vita familiare come uomo sposato, non come playboy».

ljuba rizzoli e gianni agnelli

L'ultima volta tra l'Avvocato e Anita fu la più straziante: «L'ultimo ricordo è quando mi disse per telefono che suo figlio si era ucciso». La maschera del grande cinico era caduta.

gianni agnelli e jackie kennedy gianni agnelli gianni susanna agnelli gianni e marella agnelli black & white ball gianni agnelli fiat AGNELLI EDOARDO E GIANNI gianni agnelli e marellla agnelli gianni agnelli 1 GIANNI AGNELLI E LAPO ELKANN GIANNI AGNELLI CARACENI edoardo agnelli edoardo agnelli con il padre gianni MARELLA GIANNI AGNELLI gianni agnelli con jf kennedy gianni e susanna agnelli gianni agnelli e marella caracciolo gianni agnelli jackie kennedy Gianni Agnelli by Warhol virginia agnelli con leopardo al guinzaglio GIANNI AGNELLI AL FORTE umberto gianni agnelli gianni agnelli gianni agnelli gianni agnelli gianni agnelli gianni agnelli gianni agnelli gianni agnelli kissinger gianni agnelli panagiotis taki theodoracopulos con gianni agnelli gianni agnelli by helmut newton 1 agnelli il documentario hbo 7 agnelli il documentario hbo 8 GIANNI AGNELLI E GIANLUIGI GABETTI bob krieger gianni agnelli Schifano in casa di Gianni Agnelli agnelli edoardo gianni Gianni Agnelli jacqueline Kennedy maifredi gianni agnelli margherita agnelli e gianni agnelli gianni agnelli by helmut newton margherita agnelli e gianni agnelli 1 lapo e john elkann camera ardente gianni agnelli margherita agnelli e gianni agnelli 1 margherita agnelli e gianni agnelli Gianni Agnelli Gianni Agnelli gianni susanna agnelli