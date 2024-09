I MIGNOTTARI DI ROMA PIANGONO LA CHIUSURA DEL NIGHT CLUB "ELITE 2" - PER 300 EURO I CLIENTI POTEVANO AVERE UN RAPPORTO SESSUALE CON LE "BALLERINE": TRE GLI INDAGATI, TRA CUI IL 56ENNE ALESSANDRO DI STEFANO E UN 80ENNE (DECEDUTO), ENTRAMBI COINVOLTI NELL'INCHIESTA CHE AVEVA PORTATO ALLA SBARRA RICCARDO SCHICCHI ACCUSATO DI AVERE TRASFORMATO ALCUNI LOCALI DELL'URBE IN BORDELLI - LE INTERCETTAZIONI IN CUI DI STEFANO DICEVA ALLE RAGAZZE (UNA QUINDICINA): "NON DIRE MAI CHE DIVIDI I SOLDI CON IL LOCALE..."

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Alessia Marani per "Il Messaggero"

ELITE 2

I nomi d'arte erano Chloe, Giada, Cristina, Dea, Popa, Ilary, Malizia, una quindicina le ragazze che nelle sale della lap dance dell'Elite 2, nightclub di via dell'Umiltà, finivano per erogare "spettacoli privati" e prestazioni erotiche a pagamento.

Il tariffario saliva a seconda del tempo trascorso appartate con i clienti: 60 euro per dieci minuti, 80 euro per quindici, 180 euro per mezz'ora e via a seguire, fino a 300 euro per un rapporto sessuale completo. Soldi che, però, non intascavano loro ma i gestori di fatto del locale.

Il cassiere prima di fare accedere gli uomini nel privé pattuiva i dettagli e riceveva il cachet, assicurando la massima privacy. E a "vegliare" su di loro un imprenditore nel settore di lungo corso, il 56enne Alessandro Di Stefano che sui suoi profili si vantava di avere aperto negli anni 90 il primo locale con Riccardo Schicchi, il defunto regista del porno.

night club

La scuderia delle escort, perlopiù straniere, era varia e variegata nel locale a pochi passi da Fontana di Trevi, chiuso martedì da polizia e guardia di finanza per un giro di prostituzione. A sfruttare le ragazze, secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio Di Stefano e con lui un 80enne, A. P., nel frattempo deceduto. Una terza persona, Santo V., 64 anni, è indagata.

I reati contestati sono il concorso in sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e il night è stato sottoposto a un decreto di sequestro preventivo.

night club 3

I primi due erano stati coinvolti nell'inchiesta che aveva portato alla sbarra il marito di Eva Henger (Riccardo Schicchi, NDR) e talent scout di pornodive come Moana Pozzi e Cicciolina, accusato di avere trasformato alcuni locali notturni della Capitale in luoghi di incontro a luci rosse. L'80enne all'epoca fu poi assolto dal reato di sfruttamento della prostituzione.

Stando alle indagini avviate dalla procura di Roma all'indomani di un sopralluogo di natura amministrativa effettuato da vigili urbani, finanza e polizia il 24 ottobre dello scorso anno, e basate oltre che sulla testimonianza di alcune delle vittime dello sfruttamento, anche dai video e dalle intercettazioni ambientali seguenti, nel club, dietro le tende di stanze da nomi evocativi di sogni e viaggi, come Giappone, Thailandia ed Egitto, si compivano veri e propri atti sessuali. [...]

night club 12

Le più smaliziate venivano edotte dallo stesso Di Stefano sul come comportarsi e con i clienti, e con la polizia nel caso di controlli: «...Non dire mai privé, non dire mai che dividi i soldi con il locale... se ti trovano a fa privé che stai a fa? Niente guarda, sto a fa un'esibizione qua però mai che dividi i soldi con il locale».

Gli investigatori "assistono" in ambientale ad almeno quattordici spettacoli "speciali" in appena una manciata di giorni nel mese di dicembre. Durante una perquisizione successiva, agenti e finanzieri troveranno anche registri e note contabili a penna in cui, in corrispondenza della data e dell'orario di quegli incontri in privé, venivano annotati nomi dei clienti, durata dell'intrattenimento e prezzo. [...]

night club 1 night club 5 night club 11 night club 8 night club 2