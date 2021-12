19 dic 2021 12:23

MILANESI, STATE CALMI – IL PRESIDENTE DELL’INGV, CARLO DOGLIONI: “UNA SCOSSA DI TERREMOTO COME QUELLA DI IERI OGGI PUÒ RIPETERSI, COME NO, PERÒ SE DOVESSI FARE UNA STATISTICA APPROSSIMATIVA DIREI CHE QUESTI EPISODI PRECEDONO EVENTI PIÙ IMPORTANTI CON UNA PERCENTUALE CHE VA DAL 2 AL 3 PER CENTO DI PROBABILITÀ, MENTRE PER IL 95 PER CENTO DEI CASI SI ESAURISCONO CON EVENTI MINORI” – “QUELLO DI IERI È STATO UN TERREMOTO DI TIPO COMPRESSIVO. VUOL DIRE CHE…” - VIDEO