A MILANO UN 19ENNE PRECIPITA DA 15 METRI D'ALTEZZA IN UN BOX SOTTERRANEO DOPO AVER COMMESSO UN FURTO IN UN LOCALE - IL GIOVANE, INSIEME AD ALTRI DUE COETANEI, AVREBBE SOTTRATTO DALLA BORSETTA DI UNA RAGAZZA UN PORTATESSERE E UN BEAUTY-CASE, PRIMA DI FUGGIRE - IL RAGAZZO È STATO RICOVERATO IN GRAVISSIME CONDIZIONI NEL REPARTO DI NEURORIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE NIGUARDA, IN PROGNOSI RISERVATA…

Pierpaolo Lio per www.corriere.it

19enne precipita per 15 metri NEL CAVEDIO DI UN BOX SOTTERRANEO

Il fatto intorno alle 2 di notte. Il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo Saf: è ricoverato in condizioni critiche al Niguarda. Poco prima, con due complici, aveva rubato in un locale ed era stato inseguito dalle vittime

Il furto nel locale notturno. L’inseguimento. E la devastante caduta nel box sotterraneo, da 15 metri d’altezza. Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto, intorno alle 2 di mercoledì notte, nel cavedio di un garage multipiano in via Salasco, in zona Porta Romana. Lo hanno estratto i vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale), che l’hanno poi affidato agli operatori del 118. Sul posto anche gli agenti delle volanti della questura.

19enne precipita per 15 metri NEL CAVEDIO DI UN BOX SOTTERRANEO

Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe il giovane, italiano e incensurato, tentare di scavalcare di corsa una siepe, inciampare e cadere. Si tratterebbe di un tentativo di fuga finito male dopo un furto all’interno di un locale di viale Bligny. Poco prima, infatti, insieme ad altri due giovani, il ragazzo avrebbe sottratto dalla borsetta di una ragazza un portatessere e un beauty-case, per poi scappare.

19enne precipita per 15 metri NEL CAVEDIO DI UN BOX SOTTERRANEO

La vittima del furto e gli amici avrebbero rincorso i tre fuggitivi, due dei quali, raggiunti dagli inseguitori, avrebbero prima avuto una colluttazione con le vittime per poi riconsegnare il bottino e allontanarsi di corsa. Il terzo, invece, avrebbe provato a proseguire la sua fuga finendo per cadere nel cavedio. Il 19enne è al momento ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale Niguarda, in prognosi riservata.

19enne precipita per 15 metri NEL CAVEDIO DI UN BOX SOTTERRANEO 19enne precipita per 15 metri NEL CAVEDIO DI UN BOX SOTTERRANEO 19enne precipita per 15 metri NEL CAVEDIO DI UN BOX SOTTERRANEO