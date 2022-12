22 dic 2022 12:58

A MILANO OGNI OCCASIONE E' BUONA PER FARE BUSINESS: UN INTERNET POINT "RICICLAVA" IL REDDITO DI CITTADINANZA, UNA TRUFFA DA UN MILIONE DI EURO - IL TITOLARE, DI ORIGINI BENGALESI, TRASFORMAVA IN CONTANTI IL REDDITO DI CITTADINANZA DI 250 PERSONE: LE SOMME GLI VENIVANO GIRATE ATTRAVERSO IL POS, LUI TRATTENEVA IL 15%. TRANSAZIONI IN NEGOZIO PASSATE DA 1.400 EURO A 23 MILA EURO AL MESE...